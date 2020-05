L’ex concorrente di Amici Roberta Bonanno si è raccontata in una recente intervista ed ha confessato di essere stata vittima di bullismo: ecco perché.

Correva l’anno 2007 quando Roberta Bonanno concorreva ad Amici. Con la sua simpatia, il carattere molto forte ed, ovviamente, una bravura davvero smisurata, la giovane ha facilmente conquistato l’interesse di tutto il pubblico italiano. Tanto che, una volta terminato il suo percorso all’interno del talent di Maria De Filippi, la cantante ha cavalcato la cresta dell’onda. Qualche anno fa, ad esempio, l’abbiamo vista in gara a Tale e Quale Show. Dove, ancora una volta, ha saputo dimostrare ampiamente le sue doti e qualità. Tuttavia, seppure adesso la sua vita sia appagata e tranquilla, sapete che, in età adolescenziale, ha vissuto un vero e proprio dramma. A rivelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, in una recente intervista per la rivista ‘Ok Salute e Benessere’, si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. Ecco di che cosa parliamo.

Amici, Roberta Bonanno: ‘Ho sofferto di epilessia e sono stata vittima di bullismo’

La fase adolescenziale di Roberta Bonanno, stando a quanto si apprende, non è stata affatto rose e fiori. In una sua recentissima intervista per la rivista ‘OK Salute e Benessere’, l’ex concorrente di Amici si è, infatti, raccontata senza troppi filtri e peli sulla lingua. Rivivendo, così, alcuni episodi della sua adolescenza che l’hanno profondamente segnata ae cambiata. Da quanto si apprende, sembrerebbe che la giovanissima Bonanno abbia sofferto di attacchi di epilessia. ‘A 13 anni ero sensibile alle luce: svenivo davanti alla tv e a scuola guardando lo schermo del pc’, queste le parole che Roberta Bonanno per descrivere i suoi attacchi epilettici. Una malattia, quindi, che l’ha fortemente caratterizzata. Fino a quando, all’età di 16 anni, grazie alle assunzioni quotidiano di un farmaco, la malattia è completamente scomparsa. Molto presto, però, l’ex concorrente di Amici ha dovuto fare i conti anche con un’altra triste realtà: la scuola e il rapporto con i suoi compagni.

‘Non solo il farmaco mi causava effetti collaterali come sonnolenza e calo dell’attenzione, ma i rapporti con i miei compagni di classe si sono trasformati in una tragedia. Oltre al danno, anche la beffa: in quel periodo infatti sono stata vittima di bullismo’, ha raccontato Roberta Bonanno sulle pagine di ‘Ok Salute e Benessere’. Tuttavia, nonostante la sofferenza di quegli anni, l’ex concorrente è riuscita ad uscirne davvero alla grande. Ed è proprio questo il messaggio che vuole lanciare a tutti i giovani che, come lei, soffrono di questa malattia: non angosciarsi, di non badare al giudizio degli altri e di seguire con fiducia il percorso.