Russel Crowe, spuntano le foto dal passato: vediamo insieme com’è cambiato l’iconico attore de ‘Il Gladiatore’ in tutto questo tempo

Stasera avremmo modo di rivedere l’iconico Russel Crowe nei panni nel film che l’ha reso celebre nel mondo e che sarà ricordato certamente tra i film più belli di sempre ‘Il Gladiatore’. Qui l’attore veste i panni del Generale Massimo Decimo Meridio, condottiero valoroso, vincitore di numerose battaglie. L’attore è passato alla storia per questo suo ruolo e certamente sarà ricordato ancora per moltissimi anni. Nel film il condottiero dopo aver vinto numerose battaglie per l’Impero Romano, viene scelto da Marco Aurelio come suo successore, ma Commodo, figlio dell’imperatore, scoperti i piani del padre decide di ucciderlo prendendo il suo posto sul trovo e perseguitando Massimo. Sterminata anche la sua famiglia, il condottiero viene fatto schiavo e poi venduto proprio all’imperatore come suo gladiatore. Qui inizierà una vita di schiavitù, combattimenti e umiliazioni. Fin quando non si ribellerà all’imperatore conquistandosi la gloria dei cittadini Romani. Ma da quell’interpretazione iconica sono passati molti anni e l’uomo è cambiato molto fisicamente, vediamo…

Russel Crowe, la foto dal passato: com’è cambiato l’attore nel tempo

Ai tempi de ‘Il Gladiatore’ Russel Crowe era certamente uno degli attori più amata e ammirati di Hollywood. Fisico scultoreo, incarnava perfettamente il gladiatore forte e fiero. Non c’è che dire, un uomo desiderato da tutte le donne e non solo! Capelli biondi, occhi come il ghiaccio, insomma, un vero sex symbol. Negli anni ovviamente è cambiato e ora che di anni ne ha 56, il fisico non è più quello di una volta. Negli ultimi anni è apparso molto ingrassa, con la barba lunga e quasi bianca. Nonostante ciò continua ad essere un uomo affascinante, ma spesso ha spiegato il perché di questa sua forma fisica. L’attore ha infatti spiegato di non essere più portato per mantenere un fisico scultoreo come 20 anni fa e che ora preferisce di gran lunga interpretare dei personaggi dall’anima profonda, piuttosto che cimentarsi in ruoli da sex symbol. Insomma la sua non è solo un’evoluzione fisica, ma anche di personalità scenica.

C’è da dire però che Russel Crowe era ed è ancora un attore dalle mille doti interpretative, oltre che ad avere ancora un grande fascino senza tempo.