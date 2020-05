Teresanna Pugliese, nuovo look per l’ex concorrente del GF Vip: cosa ha fatto ai capelli? Lo scatto sui social non è passato inosservato.

È stata una delle protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, nonostante sia entrata nella casa a percorso già avviato. Parliamo di Teresanna Pugliese, la bellissima napoletana che, in tv, è diventata nota grazie alla partecipazione a Uomini e Donne. È proprio lì che è nata la sua storia d’amore con Francesco Monte: una storia che ha fatto sognare milioni di telespettatori. Oggi, però, tutto questo fa parte del passato. Teresanna è felicemente sposata col suo Giovanni e insieme hanno messo al mondo il piccolo Francesco. Un amore da favola, di cui la napoletana ha parlato molto spesso anche nella Casa. Dove si è distinta per la sua simpatia e spontaneità, ma anche per il suo carattere forte e determinato. E, al termine del reality, sono tanti i fan che continuano a seguire la Pugliese attraverso i suoi profili social, in particolare Instagram. È proprio lì che, qualche giorno fa, Teresanna ha mostrato ai followers il suo nuovo look. Di cosa si tratta? Di un nuovo taglio. Che non è passato affatto inosservato. Diamo un’occhiata!

Teresanna Pugliese, nuovo look per l’ex concorrente del GF Vip: boom di likes per il post su Instagram

“Non è la specie più forte o intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento”. Questa la citazione che Teresanna Pugliese sceglie per uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram. Un post che non è affatto passato inosservato. Il motivo? L’ex concorrente del GF Vip 4 ha mostrato ai suoi followers il suo nuovo look. Curiosi di scoprire cosa ha fatto ai capelli? Ve lo mostriamo subito:

Ebbene si! La bellissima napoletana ha optato per una frangia lunga, che, ammettiamolo, le sta super bene! E, in poco tempo, il post dell’ex gieffina è stata invasa dai likes e i commenti dei fan, tutti ricchi di complimenti per il nuovo look di Teresanna, che è piaciuto proprio davvero molto. Tra questi, spicca il commento di una ex coinquilina della napoletana, nella casa più spiata della tv. Guardate un po’:

Anche Fernanda Lessa approva il ‘cambiamento’ della sua ex amica di avventura al GF Vip. Il nuovo look della Pugliese sembra convincere davvero tutti! E a voi piace il nuovo taglio di Teresanna?