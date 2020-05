Uomini e Donne Anticipazioni, arriva un nuovo corteggiatore per Gemma: “Potrei sfidare Sirius”, cosa accadrà nella prossima puntata della trasmissione.

I colpi di scena, a Uomini e Donne, sono all’ordine del giorno. Soprattutto se si tratta di Gemma Galgani e della sua ultima frequentazione. La dama del Trono Over, infatti, è completamente coinvolta dalla conoscenza con Nicola Vivarelli, il 26 enne Sirius conosciuto in chat durante la versione ‘telematica’ della trasmissione. Una conoscenza che sembra proseguire alla grande, nonostante lo scetticismo di gran parte dei telespettatori. E di Tina Cipollari, che non perde occasione per attaccare la nuova ‘coppia’ e, in particolare, il giovane Nicola, che ritiene finto. Quest’ultimo, però, sostiene di essere davvero interessato a Gemma, rifiutando la corte delle altre donne. Ma, nella prossima puntata, qualcun altro potrebbe mettere i ‘bastoni tra le ruote’ ai due. E non si tratta di una donna, bensì di un nuovo corteggiatore di Gemma! E, stando alle immagini di anticipazioni pubblicate sul sito Witty Tv, l’uomo è molto determinato! Scopriamo di più!

Uomini e Donne Anticipazioni, arriva un nuovo corteggiatore per Gemma: cosa succederà nella prossima puntata?

La loro è la “coppia” più chiacchierata delle ultime settimane a Uomini e Donne. Parliamo di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, che sono sempre più convinti di portare avanti la loro conoscenza. Nonostante questo, nessuno dei due ha espresso la volontà di concedere la famosa ‘esclusiva’ all’altro. Di conseguenza, se qualcuno vuole entrare in studio per corteggiare uno dei due, può farlo. È proprio quello che accadrà nella puntata di domani, quando un nuovo corteggiatore, molto deciso, entrerà nello studio di Uomini e Donne proprio per lei, Gemma Galgani. Si chiama Alfonso e, dopo aver chiesto alla dama quale impressione le avesse fatto, lancia un messaggio molto chiaro al giovane Sirius: “Potrei sfidarlo!”. Insomma, il nuovo cavaliere sembra davvero convinto. Ma cosa deciderà di fare Gemma? Accetterà la corte di Alfonso o continuerà a conoscere soltanto Nicola?Non ci resta che attendere la puntata di domani per scoprire tutte le novità!

E non è tutto: sempre nella puntata di domani, continuerà lo scontro tra Gemma e Valentina, che sembra non aver mollato la presa con Nicola. Nella anticipazioni si parla di chat di Whatsapp e scambi di likes su Instagram. Insomma, ne vedremo davvero delle belle! Appuntamento a domani, ore 14.45, su Canale 5, per un’imperdibile puntata di Uomini e Donne!