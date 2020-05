Anticipazioni Uomini e Donne 27 maggio: Armando lascia lo studio

Domani, mercoledì 27 maggio 2020, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne nella quale Armando lascerà lo studio: ecco il motivo

Uomini e Donne è stato uno dei primi programmi a tornare in onda dopo il lockdown. La De Filippi inizialmente è tornata in onda con un format tutto nuovo con protagoniste Giovanna Abate e Gemma Galgani. Le due donne hanno intrattenuto conoscenze su un computer. Attraverso la messaggistica istantanea, le due donne hanno conosciuto due uomini, i quali si sono firmati con i loro nickname, Sirius e L’Alchimista. Il nuovo format ha intrattenuto i telespettatori solo per una settimana, poi sono tornate le puntate in studio con un parterre ridotto e ovviamente senza pubblico. Sirius ha deciso di svelare la sua identità, mentre L’Alchimista solo domani entrerà in studio senza la famigerata maschera. Questa è solo una delle anticipazioni della prossima puntata del programma di Maria De Filippi. Di seguito vi parliamo anche di cosa succederà con Armando Incarnato.

Anticipazioni Uomini e Donne 27 maggio: cosa succederà in studio

Uno dei protagonisti della prossima puntata del dating show di Canale 5 sarà Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano non è riuscito ad instaurare una conoscenza duratura con nessuna dama all’interno del programma e spesso la sua figura è stata accostata a quella della ex compagna. La donna fu ospite anche in studio per testimoniare ‘a favore’ di Armando, dichiarando che la loro storia è ormai conclusa. Durante la quarantena, però, alcune immagini pubblicare da Armando e dalla sua ex compagna hanno fatto insospettire i telespettatori del programma della De Filippi. I due hanno trascorso la quarantena insieme? Armando risponderà a tali accuse nella puntata di domani pomeriggio. In collegamento in studio ci sarà anche la sua ex compagna. I due avranno un acceso scontro e Armando deciderà addirittura di abbandonare lo studio, dichiarando: “Mi ha rovinato la vita e adesso me la ritrovo anche qua“. Non sappiamo cosa sia avvenuto tra il cavaliere del trono over e la sua ex compagna, né cosa i due si siano detti. Questo, infatti, è quanto trapelato dalle anticipazioni fornite dal programma subito dopo la fine della puntata odierna.

Domani sapremo finalmente qual è stata la causa del litigio tra Armando e la sua ex compagna e soprattutto sapremo per quale motivo i due hanno deciso di lasciarsi. Per i fan del programma sarà una puntata imperdibile soprattutto perchè per la prima volta l’Alchimista svelerà il suo volto, presentandosi in studio senza la maschera. Dalle anticipazioni fornite dal programma, la reazione delle dame è stata abbastanza entusiasta.