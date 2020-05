“L’ho accompagnato fino alla fine”, in lacrime Caterina Balivo a Vieni da Me, durante l’intervista a Matilde Brandi.

Matilde Brandi è stata una degli ospiti di ieri della trasmissione Vieni da Me. Un’intervista molto toccante, quella della showgirl romana, che ha parlato della grave perdita subita il mese scorso: il 9 aprile è scomparso il papà. “Un lutto nel lutto”, ha dichiarato la Brandi, poiché, a causa dell’emergenza Coronavirus, non è stato possibile celebrare il funerale. “Questa è una cosa che mi è rimasta nel cuore, anche se io lo ho accompagnato fino alla fine, penso a tutti quei nonni, abbiamo perso una generazione di nonni…”, racconta Matilde non riuscendo a trattenere le lacrime. Anche la Balivo non riesce a nascondere la commozione.

Un momento davvero toccante a Vieni da Me. Matilde Brandi si è raccontata a cuore aperto, in un periodo segnato dal dolore per la perdita dell’amato papà. Una perdita doppiamente dolorosa, poiché, a causa dell’emergenza Coronavirus, non è stato possibile svolgere il funerale. La showgirl però ha potuto essere vicina al padre fino alla fine e rivolge un pensiero affettuoso a tutti coloro che non hanno potuto farlo: “L’ultimo saluto a queste persone rimaste in ospedale da sole…Io ho voluto condividerlo, dando la mano a mio padre, con tutti quei figli che non hanno potuto salutare i propri genitori”. Un momento davvero commovente, durante il quale anche la conduttrice Caterina Balivo non riesce a trattenere la commozione.

Come specificato dalla Brandi in un post su Instagram e dall Balivo a inizio puntata, il papà della showgirl non è scomparso a causa del Coronavirus, ma per l’aggravamento di una patologia da cui era affetto.