Chi è Paolo Calabresi Marconi: scopriamo insieme l’età, la carriera e alcune curiosità sul marito della conduttrice Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi nel corso della sua vita ha avuto diversi amori, certamente due sono stati molto importanti, quello con Simone Inzaghi e quello con Francesco Facchinetti. Dall’amore con Pippo è nato il suo primogenito, un bellissimo ragazzo dai capelli corvini e gli occhi nocciola, mentre dall’amore con Francesco Facchinetti è nata la bellissima Mia. Una bambina dolcissima e anche bellissima, con i capelli col grano e gli occhi azzurrissimi come quelli di papà Facchinetti. Con entrambi gli uomini conserva un ottimo rapporto, in particolare con Francesco, grazie anche alla splendida amicizia con la moglie Wilma Faissol. Dopo di loro il cuore della showgirl e conduttrice è tornato a battere per un altro uomo, decisamente lontano dal mondo del gossip. Stiamo parlando di Paolo Calabresi Marconi, un uomo molto poco social, discreto e affascinante. I due sembravano davvero affiatati, eppure nelle ultime ore si rincorrono i rumors su una possibile rottura. Non ci resta che aspettare e nel frattempo scoprire qualcosa in più su questo affascinante uomo.

Chi è Paolo Calabresi Marconi: età, carriera e curiosità sul marito di Alessia Marcuzzi

Paolo Calabresi Marconi è un uomo estremamente riservato come si può ben notare dai social, l’uomo infatti non possiede alcun account social e le uniche foto che ci pervengono di lui sono quelle pubblicate dalla moglie Alessia Marcuzzi. L’uomo è estraneo al mondo del gossip e dello spettacolo, nonostante ci lavori. Già, perché Paolo Calabresi Marconi, possiede una società, la Buddy Film, che produce film e spot pubblicitari per il piccolo e grande schermo. Nonostante ciò non è avvezzo a mostrarsi pubblicamente, da questo si può ben comprendere quanto sia discreto. Ma non è tutto, perché nonostante la Marcuzzi abbia avuto diversi amori nella sua vita, il sogno di sposarsi lo ha coronato proprio con Marconi. La loro storia d’amore è nata diversi anni fa e come spesso racconta la donna, il loro è un amore di ‘maturità’, arrivato in un età molto più consapevole e matura, rispetto agli altri. In lui ha trovato la persona giusta con cui condividere il proprio futuro e progettarlo ancora. Nel dicembre del 2014 i due decidono di sposarsi con una cerimonia davvero intima e segreta. Non ci sono molte foto di quel giorno, ma sappiamo che si sono sposati nelle bellissime campagne inglesi. Nel dettaglio, la cerimonia è stata celebrata a Cotswolds, Londra, città amatissima dalla showgirl il 1 dicembre del 2014. Gli invitati erano davvero pochissimi, immancabili ovviamente i figli della donna, Mia e Tommaso.

I due attualmente vivono a Roma insieme ai figli della donna, più nel dettaglio nella zona Flaminia in una bellissima casa. I due da quando sono convolati a nozze sono stati davvero inseparabili, e seppur siano state poche le foto che li ritraevano insieme anche sui social della donna, si poteva capire quanto fosse profondo il loro legame. Nelle ultime ore si stanno facendo sempre più insistenti le voci secondo cui i due siano in crisi, o addirittura si siano lasciati. Per ora non vi sono state conferme o smentite da parte dei diretti interessati, non possiamo fare altro che aspettare e cercare di capire cosa sia successo e aggiornarvi.

Cos’è la Buddy Film Company:

La BUDDY film è una società di produzione indipendente italiana che è stata fondata nel 2002 da Alessio Gramazio, Presidente e Produttore esecutivo, e Paolo Calabresi Marconi, amministratore delegato. La BUDDY film produce: spot pubblicitari, video musicali, video aziendali, produzione cinematografica in Italia per le società di produzione estere. La società si trova sia a Milano che a Roma. Lo staff interno è composto da due produttori esecutivi, due produttori senior, un responsabile della ricerca e dello sviluppo e due responsabili della produzione, che lavorano tutti con troupe cinematografiche e con le migliori strutture di post-produzione in Italia e nel mondo. Nel corso degli anni hanno prodotto spot pubblicitari e video musicali girando in tutta Italia, Europa e Stati Uniti, tra cui Los Angeles, New York City e Miami.