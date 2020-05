Clio Make Up, splendido annuncio a sorpresa: i fan esplodono di gioia

Pochissime ore fa, Clio Make Up ha dato a tutti i suoi sostenitori su Instagram uno splendido annuncio a sorpresa che li ha resi immediatamente felici.

Clio Zammatteo, conosciuta anche con il nome d’arte Clio Make Up, è una delle web influencer più seguite su Instagram. Celeberrima ed amatissima make up artist, la veneta decanta di un successo davvero clamoroso. Entrata nel mondo dello spettacolo grazie al suo seguitissimo programma su Real Time, la Zammatteo non perde mai occasione di poter condividere con tutti i suoi sostenitori social di tutto quanto le accade. Lo ha fatto, ad esempio, recentemente. Quando, in attesa della sua seconda figlia, ha raccontato per filo e per segno le sue paure. Anche perché, come raccontato in un nostro recente articoli, gli sgoccioli della sua gravidanza coincidevano con lo scoppio dell’emergenza Coronavirus anche in America. E lo ha fatto anche pochissimi istanti fa. Quando ha voluto dare ai suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. Ecco di che cosa parliamo.

Clio Make Up, splendido annuncio a sorpresa: i fan non resistono

Seguitissima sul suo canale social Instagram e Youtube, Clio Zammatteo decanta di un successo davvero clamoroso. Ed, ammettiamolo, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Oltre che per la smisurata simpatia, spontaneità e genuinità, la giovanissima veneta sa sempre conquistare l’interesse del suo pubblico grazie ai suoi make up davvero artistici. Sempre adatti a ciascuna circostanza, i trucchi sperimentati da Clio sono davvero incredibili. Ecco. È proprio in merito a questo che, pochissime ore fa, l’influencer ha fatto uno splendido annuncio a sorpresa. Oltre ad essere la colonna portante dei suoi programmi basati sul make up e la proprietaria di un negozio di cosmetici a Napoli, Clio Zammatteo è anche l’ideatrice di una linea di trucchi. Ebbene si. È proprio a questo a cui ci riferiamo. Pochissime ore fa, la simpaticissima Clio ha annunciato una nuova linea di lucida labbra che, dati i commenti di apprezzamento, sono andati completamente a ruba in un batter baleno.

Ecco. Questa è la nuova linea di lucida labbra che Clio ha deciso di ideare per questa estate. Inutile dirvi che, in un batter baleno, i suoi sostenitori sono completamente esplosi di gioia.

Questi ne sono soltanto alcuni, sappiatelo. Sono davvero in tantissimi che non hanno fatto resistito alla bellezza di questi nuovi gloss. Cosa aspettate voi? Correte ad acquistarli, no?