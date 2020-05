Coronavirus, Andrea Bocelli risulta positivo al test: con lui contagiati anche la moglie e i due figli della coppia, come stanno ora

Andrea Bocelli è sicuramente uno degli artisti più influenti e apprezzati a livello mondiale. La sua voce ha fatto emozionare milioni di persone e ogni ann è sempre un piacere ascoltare i suoi concerti o le sua apparizioni in televisione. Reduce di un tour mondiale, si è dovuto fermare anche lui a causa del Coronavirus, che come ben sappiamo h costretto tutti in casa. Il lockdown ha costretto la sospensione di tutte le attività, tra cui anche i concerti, le manifestazioni, i raduni e qualsiasi altra attività che possa causare assembramenti. Nonostante ciò, l’uomo ha preso parte a numerosi eventi benefici organizzati online, tra cui il ‘One World Together’, organizzato dalla regina del pop Lady Gaga. Tra gli altri eventi a cui ha preso parte, sempre online, c’è sicuramente quello organizzato da Fedez e la moglie Chiara Ferragni. Con grandissimo stupore il cantante ha attualmente rilasciato delle dichiarazioni davvero sconvolgenti, Bocelli ha infatti confessato di essersi ammalato di Covid 19 e con lui anche la moglie e i due figli. Inutile dirvi che lo sconcerto è stato enorme, ma adesso cerchiamo di capire come stanno adesso…

Coronavirus, Andrea Bocelli positivo: con lui anche moglie e due figli

Andrea Bocelli è sicuramente uno dei volti musicali più influenti del globo, e stamattina ha rilasciato delle dichiarazioni davvero sconvolgenti. L’uomo ha infatti dichiarato di essere stato contagiato dal Covid 19. La notizia ha lasciato tutti a bocca aperta e stamattina stato raggiunto da una schiera di giornalisti fuori l’ospedale Cisanello di Pisa. L’uomo ha spiegato di essersi recato all’ospedale di Cisanello per aiutare lo studio coordinato dell’AOUP, che ha come obiettivo quello di aiutare tutti i pazienti affetti da Coronavirus. L’artista ha spiegato di aver contratto il virus intorno al 10 marzo, ma di essere stato asintomatico, quindi non ha avuto alcun tipo di complicazione che richiedessero il ricovero. Superata la fase di infettività ha deciso di aiutare l’ospedale donando il plasma, che attualmente viene impiegato proprio nella lotta al covid delle persone ancora infette.

Con lui anche la moglie e i due figli sono risultati positivi al Covid, fortunatamente per nessuno di loro è stato necessario il ricovero in ospedale. Attualmente stanno tutti bene e aspettano che la situazione migliori per poter riprendere il loro lavoro nel mondo della musica.