In queste ultime Instagram Stories, Cristina Buccino si è lasciata riprendere durante la sessione di un allenamento ‘bollente’: le immagini social.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Cristina Buccino. Classe ’85, la modella e showgirl calabrese detiene un successo davvero clamoroso. E, data la sua smisurata bellezza, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. ‘Approdata’ nel mondo dello spettacolo diversi anni fa, la Buccino ha saputo facilmente conquistare l’attenzione del pubblico italiano. Tanto che, ancora adesso, continua ad essere molto amata ed apprezzata. In particolare su Instagram, sapete? Sul suo canale social ufficiale, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi vanta di un numero di followers davvero da record. Con i quali, dal canto suo, non perde mai occasione di poter condividere qualsiasi momento. Lo ha fatto anche qualche ora fa, ad esempio. Quando, approfittandosi di una caldissima e soleggiata giornata milanese, Cristina si è dedicata ad una sessione di allenamento al parco. E che allenamento, oseremmo dire! Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Cristina Buccino, allenamento ‘bollente’ al parco: le immagini

Come raccontato in diversi nostri articoli, Cristina Buccino è sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale. Spesso e volentieri, la modella calabrese si diletta a condividere foto o video davvero stratosferici. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, è stato condiviso qualche ora fa. Quando, immersa nel verde di un parco, la Buccino si è lasciata riprendere nel pieno di una sessione di allenamento. E che allenamento, oseremmo dire! Non soltanto per l’immenso sforzo che l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi compie ad ogni esercizio, ma anche per l’outfit scelto per l’occasione. Con un incantevole e comodissimo leggins di colore nero e un top, la Buccino avrà lasciato senza parole tutti i suoi sostenitori che sono ‘incappati’ in questi video davvero imperdibili.

Sappiamo che, così come tantissime altre donne dello spettacolo, anche Cristina Buccino ama particolarmente curare il suo fisico. È proprio per questo motivo che, appena terminate le misure restrittive per l’emergenza Coronavirus, non ha potuto fare a meno di sottoporsi ad un allenamento ‘bollente’ al parco. Che, dati la sua immensa e stratosferica bellezza, sembrerebbe aver dato i risultati.

Il presunto flirt con Andrea Iannone

Nei mesi scorsi, Cristina Buccino è stata al centro del gossip per un presunto flirt con Andrea Iannone. Sul web, infatti,. si vociferava che il pilota della MotoGp, dopo la fine della sua relazione d’amore con Giulia De Lellis, avesse iniziato una frequentazione con la bellissima modella calabrese. È così? Nient’affatto! Appena appresa la notizia di questo presunto flirt, sia Iannone che la Buccino hanno immediatamente smentito tutto.