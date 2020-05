Doc Nelle Tue Mani, anticipazioni: un’immagine svela cosa accadrà nei nuovi episodi della fiction con Luca Argentero.

È una delle fiction Rai più amate e seguite di sempre. Parliamo di Doc Nelle Tue Mani, la serie tv ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni. Protagonista assoluto della fiction è Luca Argentero, che ha letteralmente conquistato il pubblico col suo talento. Pubblico che è rimasto col fiato sospeso, proprio sul più bello. A causa dell’emergenza Coronavirus infatti, le riprese della serie sono state bruscamente interrotte e gli ultimi episodi non sono stati trasmessi. I telespettatori quindi non vedono l’ora di scoprire come andranno a finire le intriganti vicende del dottor Andrea Fanti. Ma niente paura, proprio qualche giorno fa è arrivato l’annuncio che tutti attendevano: Doc Nelle Tue mani tornerà questo autunno! E, in attesa dei nuovo episodi, proprio qualche ora fa è arrivata un’immagine che ha ‘spoilerato’ qualcosa! A pubblicarla, è stato l’account ufficiale della serie tv su Twitter. Curiosi di scoprire di che anticipazione parliamo? Ve la mostriamo subito.

Doc Nelle Tue Mani, anticipazioni: spunta un’immagine dei nuovi episodi, cosa accadrà tra Gabriel e Alba?

I fan di Doc Nelle tue mani possono gioire: gli ultimi episodi della serie tv andranno in onda ad autunno. Già nelle prossime settimane, il cast della fiction potrà tornare sul set, per terminare il lavoro. Una splendida notizia per i milioni di telespettatori che hanno seguito le prime puntata della serie tv, che si è rivelata un vero e proprio successo. E, proprio qualche ora fa, sull’account ufficiale Twitter della serie, è apparsa una immagine delle prossime puntate. Una scena dei nuovi episodi, in cui vediamo i due specializzandi Gabriel Kidane ( Alberto Boubakar Malanchino) e Alba Patrizi sorridere insieme. I due non indossano il camice e non si trovano, quindi, in ospedale: che ci sia un avvicinamento tra i due? Questa ipotesi, però, andrebbe contro a quella che sarebbe stata un’altra possibile ‘coppia’ in Doc: ovvero, quella formata da Alba e Riccardo, al quale la ragazza sembra particolarmente interessata.

Insomma, i punti interrogativi sono ancora tanti ed è davvero difficile immaginare come si evolveranno le vicende. Non ci resta che attendere le prossime puntate di Doc per scoprire cosa accadrà! Le riprese degli ultimi episodi serie dovrebbero terminare a fine giugno e quindi andare in onda in autunno. Noi non vediamo l’ora. E voi?