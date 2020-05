Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Gemma Galgani si è mostrata davvero furiosa: ecco cosa è successo nel minimo dettaglio.

Manca poco alla fine di questa incredibile stagione di Uomini e Donne. Come raccontato in un nostro recente articolo, tra circa una settimana, il dating show di Canale 5 terminerà per dare spazio ad una nuova fiction con Can Yaman. Ecco, giunti quasi alle battute d’arresto? Come potremmo giudicare quest’edizione? Beh, come sempre, strepitosa! Nonostante la sospensione per l’emergenza Coronavirus, il programma di Maria De Filippi continua a fare sempre la differenza in questa fascia d’orario soprattutto in questo ultimo periodo. È da quando è entrato nello studio televisivo di Canale 5 Nicola Vivarelli che tutto il popolo italiano vuole sapere come andrà a finire tra il giovane ventiseienne e Gemma Galgani. Ecco, a proposito di questo, avete visto che, nella puntata odierna, la dama torinese si è mostrata davvero furiosa? No? Tranquilli, vi raccontiamo tutto noi!

Uomini e Donne, Gemma furiosa in studio: cos’è successo

Dopo aver discusso con Valentina Autiero a causa di Nicola Vivarelli, Maria De Filippi ha fatto entrare, nello studio di Uomini e Donne, un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani. Lui è Alfonso, ha 66 anni ed ha dichiarato di essere realmente interessato alla dama torinese. Tutto stava procedendo alla grande, c’è da ammetterlo. Gemma, pensate, aveva anche deciso di accettare il ballo con lui. Tutto d’un tratto, però, si è mostrata davvero furiosa. Una battuta del signor Alfonso, infatti, ha fatto precipitare seriamente le cose. Non soltanto, appena seduto di fronte alla bellissima Galgani, il corteggiatore ha proposto di sfidare ‘Sirius’ per conquistare la donna, ma successivamente si è lasciato andare a delle parole che non sono affatto piaciute a Gemma. Che, prontamente, ha reagito.

‘Io ballo con Valentina e Gemma’, ha detto Alfonso ironicamente. Immediatamente è stata la reazione della Galgani. Che non soltanto non ha fatto mistero che la battuta appena fatta non le è affatto piaciuta, ma ha anche giudicato il modo del suo corteggiatore troppo invadente. ‘Sei fuori luogo’, ha continuato a dire la dama torinese prima di ballare con Nicola. E, quindi, rifiutare il suo corteggiamento.