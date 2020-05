Chi è Jo Squillo, dagli esordi punk ai dj set, chi è suo marito ed altre curiosità: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla famosa artista italiana.

Jo Squillo è conosciuta in tutto il mondo: è un personaggio ‘sopra le righe’ che ha conquistato il suo pubblico con la sua personalità. Ha messo del ‘suo’ in tutto: è una cantautrice, conduttrice televisiva, attivista e dj. Ha cominciato negli anni ’80 nell’avanguardia musicale del movimento punk italiano: la sua prima incisione risale al 1980, anno in cui è uscito il 45 giri ‘Sono cattiva/orrore’ con il gruppo femminile Kandeggina Gang. E’ sposata con il suo uomo storico: stanno insieme dagli anno ’80 e sono una coppia super affiatata. Ma sapete qual è il suo vero nome, quando e dove è nata? Ci sono molte curiosità sul suo conto che non tutti conoscono: vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere sulla famosa artista italiana!

Jo Squillo, dagli esordi punk ai dj set: età, carriera e marito dell’artista italiana

Il vero nome di Jo Squillo è Giovanna Coletti ed è nata a Milano il 22 giugno del 1962. Ancor prima di diventare maggiorenne, il suo esordio nella musica è avvenuto nell’avanguardia musicale del punk italiano: nell’80 ha pubblicato con il suo gruppo ‘Kandeggina Gang’, tutto al femminile, il 45 giri ‘Sono cattiva/orrore’. A 18 anni passa alla casa discografica indipendente e pubblica ‘Girl senza paura’: con questo disco si affermò nel panorama musicale scoprendo anche un lato ribelle e spirito anarchico di sé. Il primo successo in assoluto è ‘Skizzo skizzo’, il cui videoclip creò grande scalpore. Nel corso degli anni ’80 ha sperimentato più generi musicali: partecipò al Festivalbar nell’83 con ‘Avventurieri’ e l’anno seguente con I Love Muchacha, scritta in quattro lingue diverse. Il titolo è un gioco di parole che riprende il nome del suo attuale marito, Giovanni Muciaccia, produttore musicale italiano, bassista e autore, nonché manager di Jo Squillo.

Nel 1991 enorme successo al Festival di Sanremo per Giovanna: in coppia con Sabrina Salerno, ha presentato ‘Siamo donne’. E’ il suo brano più conosciuto al grande pubblico. Negli anni ’90 la donna si è affermata anche come conduttrice televisiva di programmi come Il gioco dell’oca e il Festival di Castrocaro. Negli anni 2000 si è dedicata anche ad altre attività oltre ad immergersi nel mondo della dance e dell’house: famosi sono i suoi dj set sui social nel periodo di lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus. Ha partecipato anche a diversi reality: nel 2005 a La Fattoria 2, programma da cui è stata squalificata per non aver rispettato il regolamento. Nel 2019 ha partecipato a L’Isola dei Famosi: si ritirò per un problema fisico. Come già accennato, è sposata con Gianni Muciaccia: l’uomo è spesso confuso, visto il nome, con il protagonista del celebre programma ‘Art Attack’. Il marito di Jo Squillo è un produttore musicale, bassista ed autore ed è stato proprio lui a produrre alcuni lavori della moglie. I due sono insieme dagli anni ’80 e non hanno avuto figli. La coppia è sempre apparsa molto affiatata ed innamorata. Il profilo Instagram di Jo Squillo vanta la bellezza di 534 mila follower!