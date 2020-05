La Settimana Ventura, cosa accadrà al programma? L’indiscrezione

La Settimana Ventura, cosa accadrà al programma al programma sportivo sospeso a inizio marzo a causa del Coronavirus? L’indiscrezione

Simona Ventura è tra le conduttrici più seguite della televisione Italiana, è stata al timone dei più importanti programmi televisivi degli ultimi decenni. Instancabile e irrefrenabile, la Ventura è una vera icona della televisione Italiana, le sue conduzioni sono passate alla storia. Negli ultimi anni non è più presente come prima sul piccolo schermo, eppure è riuscita a ritagliarsi uno spazio in Rai, per condurre un programma che porta il suo nome e che tratta di sport. Per chi non se lo ricordasse, la conduttrice è abbastanza esperta del settore sportivo, per anni è stata sposata con il calciatore Stefano Bettarini, poi ha condotto per diverse stagioni il programma di Rai Due ‘Quelli che il Calcio’. Gli anni della sua conduzione sono stati di grande successo e ogni domenica il programma faceva incetta di share. Negli ultimi mesi, però anche il suo programma ha subito uno stop a causa del Corona Virus e adesso che la situazione televisiva inizia a sbloccarsi, sorge spontaneo domandarsi quando e se la rivedremo in tv.

La settimana Ventura è un programma editato da Rai, e andato in onda sul secondo canale del palinsesto al posto di Mezzogiorno Famiglia, per parlare dell partite calcistiche in onda dalle 12.30. Il programma ha tenuto compagnia agli italiani per molti mesi, tutte le settimane sempre alla stessa ora. Con la conduzione della super Simo Ventura, il programma era riuscito ad ottenere un buon successo, venendo seguito da molti. Prima di condurre ‘La settimana Ventura’, la conduttrice si era dedicata sia a Temptation Island che a The Voice Of Italy, insieme a Morgan ed Elettra Lamborghini. Nonostante il successo ottenuto, si pensa che il programma non vedrà la luce della prossima stagione. Inizialmente era stato sospeso come la maggior parte dei programmi televisivi a causa dell’avvento del Covid 19 in Italia. Ora però pare che la situazione sia cambiata…

Con l’allentarsi del Lockdown la maggior parte dei programmi televisivi stanno tornando al loro posto nella loro fascia oraria. Ma non è stato lo stesso per ‘La settimana Ventura’, le cui sorti sono ancor invece incerte. Stando a quanto riportato dal sito Blogo, la Rai non avrebbe più intenzione di produrre il programma della Ventura, che quindi non vedrà una nuova stagione a settembre. Queste notizie non sono ancora certe, sono solamente rumors. Prima di averne certezza dovremmo aspettare una conferma o una smentita dai diretti interessati.