Melissa Satta posa per uno shooting in riva al mare con uno splendido costume bianco: spunta il tatuaggio proprio lì ed i fan vanno in delirio

Durante la quarantena che è iniziata a marzo, Melissa Satta è stata tra le showgirl che più ci ha tenuto compagnia attraverso i social. Bellissima e super sprint, la donna era rimasta bloccata col marito Kevin Prince Boateng e il figlioletto Maddox ad Istanbul. La famiglia si trovava li prima dello scoppio della pandemia per alcuni impegni lavorativi. Purtroppo hanno dovuto trascorrere li alcune settimane prima di poter rientrare nel Bel Paese e fare ritorno nella loro dimora Milanese. In Turchia la coppia ha dato prova del ritrovato amore e della serenità, che da un po’ di tempo mancavano, tanto da spingere la coppia a separarsi un paio di anni fa. Adesso che il sereno sembra essere tornato, i due si godono questo tempo insieme, complice anche l’avvento del Lockdown. Durante questo periodo in casa i due non hanno perso occasione per allenarsi sodo, sappiamo tutti quanto tengano alla forma fisica.

Melissa Satta in riva al mare con uno splendido costume bianco: spunta il tatuaggio proprio lì

Attraverso il suo account ufficiale Instagram la donna non ha mai perso occasione di mostrare ai suoi followers alcuni esercizi per mantenersi in forma. La donna infatti ogni pomeriggio si collegava su Instagram dove faceva molte dirette in cui mostrava il corretto svolgimento dei circuiti di allenamento per mantenersi in forma. Adesso che il Lockdown si sta allentando e si può iniziare a fare anche attività all’aperto la donna sta ovviamente approfittando per allenarsi anche fuori dalle mura domestiche. Questo pomeriggio ha pubblicato anche uno scatto decisamente bollente che sta facendo impazzire i folowers. La Satta è apparsa con un bellissimo costume bianco ottico, lucente. Il pezzo di sopra del bikini è a fascia ed è molto scollato e ha un cordoncino che costeggia il collo per allacciarsi sul retro. Il pezzo di sotto è decisamente sgambato e lascia intravedere un bel tatuaggio.

Sappiamo benissimo che la modella è amante dei tatuaggi e ne possiede tantissimi, dai significati più disparati. Sotto lo slip del bikini fa capolinea un bellissimo tatuaggio raffigurante una stella. Il tatuaggio si trova nell’inguine ed è possibile vederlo data la sgambatura dello slip. Non c’è che dire, Melissa è davvero una donna incantevole!