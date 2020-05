Netflix, Summertime 2 si farà? L’annuncio che tutti stavano aspettando

Netflix, dopo l’enorme successo della prima stagione Summertime 2 si farà? In arrivo l’annuncio che tutti i fan della serie stavano aspettando

Netflix sta continuando a riscuotere successi e consensi, diventando tra le piattaforme digitali più utilizzate l mondo. Vanta una galleria di video e film da migliaia di titoli, che ogni mese vengono aggiornati e resi disponibili agli utenti abbonati. La piattaforma non mette a disposizione solamente i titoli da visionare, ma produce anche serie tv e film col proprio marchio Original Netflix. Tra le più amate e seguite degli ultimi anni sicuramente c’è il fenomeno mondiale di ‘Stranger Things’, ‘Vis a Vis’, ‘Midnight Diner: Tokyo Stories’, ‘The OA’, ‘House of Cards’, ‘Daredevil’, ‘The Crown’, ‘Narcos’ e ‘The Orange is the New Black’. Tra le serie original Netflix italiane, c’è sicuramente ‘Summertime’, ispirata al film e al libro di Federico Moccia ‘Tre Metri Sopra il Cielo’. La serie tv sta riscuotendo un enorme successo non solo in Italia ma anche all’estero, dove è stata doppiata oppure è possibile seguirla sottotitolata. La prima stagione comprendeva 8 episodi che i fan hanno letteralmente adorato e quindi la domanda sorge del tutto spontanea: la seconda stagione si farà?

Summertine è una serie tv diretta da Lorenzo Sportiello insieme a Francesco Lagi e con protagonisti i giovanissimi Ludovico Tersigni e Coco Rebecca Edogamhe. Summertime è stato lanciato in un periodo storico decisamente difficile e per gli spettatori più giovani è stato un raggio di sole nei mesi bui del lockdown. La serie è stata in grado di rilanciare la categoria del teen drama all’italiana e di porsi come uno dei lavori televisivi più visti del momento sulla piattaforma. Il successo della serie tv non è avvenuto solamente nel Belpaese, ma anche negli Usa, dove attori e e registi hanno ricevuto numerosi apprezzamenti dalla critica e in America Latina. Netflix nel corso degli ultimi hanno ha deciso di investire molto sui prodotti Italiani, che si stanno rivelando all’altezza del target proposto dalla piattaforma.

Per tutti i fan della serie, oggi pomeriggio sul sito ufficiale Instagram della piattaforma è arrivato un comunicato bomba: “Andiamo a festeggiare con un tuffo a bomba #SummertimeNetflix tornerà prossimamente con una seconda stagione”. Una splendida notizia quella pubblicata da Netflix, non ci resta quindi che aspettare per poter rivedere nuovamente Summer e Ale sul piccolo schermo.