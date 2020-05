Uomini e Donne, l’Alchimista per la prima volta in studio senza maschera: “Ve l’avevo detto che era bello!”, cosa accadrà nella puntata di domani.

Manca sempre meno alla fine di questa stagione di Uomini e Donne. Stagione che, a differenza degli anni precedenti, durerà più a lungo: sarà il 9 giugno, infatti, il giorno in cui andrà in onda l’ultima attesissima puntata della trasmissione. E in tanti si chiedono quale sarà il finale di alcune tra le storie più interessanti di quest’anno. Oltre alla chiacchieratissima conoscenza tra Gemma e il suo giovane corteggiatore Nicola, il pubblico non vede l’ora di scoprire quale sarà la scelta di Giovanna Abate. La tronista è praticamente divisa in tre, essendo interessata, seppur in modo differente, a Sammy, ad Alessandro e al misterioso Alchimista. Ed è proprio di quest’ultimo che vogliamo parlare! Nella anticipazioni della puntata di domani, ci sarà una clamorosa novità. Dopo aver mostrato la sua identità a Giovanna, l’Alchimista ha deciso di svelarla a tutti. Per la prima volta, entrerà in studio senza maschera. Scopriamo di più.

Uomini e Donne, l’Alchimista per la prima volta in studio senza maschera: le anticipazioni di domani

Chi si nasconde dietro la maschera dell’Alchimista? Di ipotesi, sul web, ne sono state fatte davvero tantissime. Ma, finora, l’identità del misterioso pretendente di Giovanna Abate è rimasta segreta. Una scelta, quella dell’Alchimista, che ha intrigato molto la tronista, che,però, da qualche settimana ha potuto vedere il suo volto. E, stando alle parole di Giovanna, si tratta di un gran bel ragazzo! Al momento,però, il pubblico non può saperlo, poiché il ragazzo ha deciso di continuare a nascondersi dietro ad una maschera. Ma, a quanto pare, il ‘segreto’ resterà tale ancora per poche ore. Le anticipazioni della puntata di domani di Uomini e Donne sono davvero succulente: nelle immagini spoiler si sente Gianni chiedere: “Adesso, qui in puntata, verrà senza maschera?”. E la risposta di Maria De Fiippi è molto chiara: “Si!”. Finalmente il corteggiatore si mostra a tutti e, dalle espressioni dei presenti, sembra proprio che Giovanna avesse ragione. “Ve l’avevo detto che era bello bello!”, esclama la tronista.

Nelle anticipazioni, ovviamente, non abbiamo potuto vedere il viso dell’Alchimista! Ma non ci resta che attendere la puntata di domani per scoprire, finalmente, chi si nasconde dietro la maschera! Siete pronti a scoprirlo? Appuntamento domani, ore 14,45, su Canale 5!