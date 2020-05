Uomini e Donne Alessandro Graziani: è successo subito dopo la puntata di ieri della trasmissione di Maria De Filippi.

I colpi di scena, a Uomini e Donne, sono all’ordine del giorno. Nella nuova versione della trasmissione, il Trono Over si unisce al Trono Classico, dando vita a un susseguirsi di emozioni e intrighi. Se nel Trono Over i protagonisti assoluti sono Gemma Galgani e il suo giovane corteggiatore Nicola Vivarelli ( Sirius), è Giovanna Abate l’unica tronista del Classico di cui, per il momento, stiamo seguendo le vicende. Vicende più che complicate! La bella romana è divisa in tre, essendo interessata, seppur in maniera differente, ai suoi tre corteggiatori: Sammy, il misterioso Alchimista, e Alessandro Graziani, che ha ‘ripescato’ dopo averlo eliminato. Ed è proprio di quest’ultimo che vogliamo parlare. O meglio, della sua reazione nel post puntata di ieri. L’ex tentatore di Temptation Island Vip ha deciso di lasciarsi andare a un lungo sfogo su Instagram, scopriamo le sue parole.

Uomini e Donne Alessandro Graziani: lo sfogo sui social dopo la puntata di ieri

Un finale di puntata burrascoso per Alessandro Graziani, che, con una risposta inaspettata, ha creato un vero e proprio caos. Il corteggiatore di Giovanna, alla domanda “cosa diresti se Giovanna ti scegliesse ora?”, ha risposto no, lasciando di stucco non solo la tronista, ma anche il suo ‘rivale’ Sammy, che ha sottolineato come il gesto di Alessandro faccia dubitare della sua sincerità. Anche sul web non sono mancate le critiche al bel Graziani che, con alcuni video nelle sue Instagram Stories, ha voluto mettere in chiaro la sua posizione. “Volevo darvi un consiglio, io nella mia vita ho incontrato tante persone sia nell’ambito privato che sportivo, e non penso di essere l’unico a cui sia capitato che alcune di queste persone cercassero di metterti in cattiva luce, di denigrarti…Ecco io a queste persone ho sempre reagito in una maniera sola, ovvero ignorandole!”. Parole forti quelle di Alessandro, che aggiunge di ‘avere la presunzione di reputarsi superiore a certe cose’. Il corteggiatore conlcude così: “Nella vita bisogna scegliere bene a chi dare importanza e a chi no, perché alcuni bisogna solo ignorarli, non c’è da fare altro!”.

Quella di Alessandro voleva essere una frecciatina per Sammy? Per molti si! In ogni caso, il corteggiatore sembra sempre più determinato a conquistare Giovanna, nonostante, per gran parte del pubblico, la scelta finale ricadrà proprio su Sammy. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa accadrà! Stay Tuned!