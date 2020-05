Il messaggio di Valentina Autiero di Uomini e Donne su Instagram: è per Nicola, Sirius?

La dura lotta per conquistare e tenere ben stretto l’amore di Sirius da parte di Gemma Galgani continua. Oltre alle corteggiatrici esterne che arrivano per lui, da un paio di puntate si è messa in mezzo anche Valentina Autiero. La donna, presente in studio a Uomini e Donne ormai da anni, sembra proprio essersi presa una bella cotta per Nicola e non sta facendo nulla per nasconderlo.

Valentina cerca di conquistare Sirius?

Sui social Valentina Autiero non ha mai parlato espressamente di Nicola, ma in svariati post non sono mancate le allusioni. Velate o meno. Un po’ come è successo da poco quando la dama di Uomini e Donne ha postato una sua bellissima foto con la didascalia “Ho tutta la vita davanti”. Una frase semplice che, in un altro contesto, non avrebbe significato nulla, ma che ora assume un valore tutto diverso. Infatti viste le ultime evoluzioni nelle puntate di Uomini e Donne le parole di Valentina Autiero sembrano una frecciatina a Gemma. Ma allo stesso tempo potrebbero benissimo essere un incitamento a se stessa per non smettere mai di sognare e di combattere. Non lo sappiamo, ma una cosa è certa: i fan si sono scatenati.

Il ballo tra Valentina e Nicola a Uomini e Donne che fa infuriare Gemma

I commenti alle parole di Valentina su Instagram

Chi segue Valentina su Instagram infatti è corso a commentare sotto questa foto e i followers si sono spaccati a metà. C’è chi sostiene che la donna si sia volutamente messa in mezzo in una storia d’amore già iniziata, ossia quella tra Nicola Sirius e Gemma. Chi invece è dalla parte della Autiero sostenendo che fa bene a provarci con il giovanissimo corteggiatore della Galgani perché lui sta mentendo e invece lei e Nicola insieme sono una bellissima coppia.

Insomma, il popolo del web si è diviso. Come è successo un po’ a tutti i seguaci di Uomini e Donne quando ci si è ritrovati davanti a un ragazzo così giovane intento a corteggiare una donna di ben 40 anni più grande di lui. Come finirà questa storia? Sarà solo il tempo a dircelo.