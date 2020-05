Vite al Limite oggi, come è diventata Christina Phillips?

Come è diventata oggi una delle protagoniste di Vite al Limite, Christina Phillips.

Il programma Vite al Limite con protagonista il Dottor Nowzaradan e alcuni dei suoi pazienti più gravi e complessi, è molto amato dal pubblico a casa. Ogni volta che i suoi episodi sono in televisione moltissimi telespettatori si chiedono come sono oggi i protagonisti di Vite Al Limite. Sono riusciti a rispettare la dieta del Dottor Nowzaradan oppure no? Sono stati in grado di perdere peso e uscire dalla loro condizione di obesità o sono ricaduti nei loro problemi alimentari? In molti ci sono riusciti, altri non ce l’hanno fatta, ma tra loro spicca la storia di Christina Phillips che è arrivata a Houston dal Dottor Nowzaradan con un peso di 317 chili.

La storia di Christina Phillips di Vite al Limite oggi

Vite Al Limite tratta da sempre casi di persone con un grave problema di obesità, come Christina che però è una di quelle storie a lieto fine. Anzi lietissimo. la Phillips ha perso oltre 200 chili, oggi ne pesa 67 e ha ritrovato completamente se stessa. Come ha raccontato a People e in diverse interviste oggi riesce a fare tante cose che prima non poteva che immaginare. Cose semplici, come camminare, andare a fare la spesa, uscire con gli amici, dormire bene la notte, non aver bisogno di aiuto costante. Oggi anche le cose più banali per lei diventano motivo di gioia e felicità. Anche solo riuscire a guidare è comunque un’esperienza unica, come andare a fare shopping e Christina ha spiegato che deve tutto al Dottor Nowzaradan.

La paura di ingrassare di nuovo

Chiaramente ci sono stati dei momenti duri in questo percorso di dimagrimento perché l’idea di ingrassare di nuovo e di riprendere peso la terrorizzava. Nella sua storia raccontata in Vite Al Limite e Poi, Christina spiega che oggi purtroppo la paura di ingrassare è come una paralisi per lei, ma deve superare anche questo e rendersi conto che se dovesse prendere un chilo non sarebbe la fine del mondo. Altrimenti farebbe fatica a vivere normalmente.

Vite al Limite: Christina ha lasciato il marito

Come è diventata oggi Christina di Vite Al Limite dopo la dieta del dottor Nowzaradan

Comunque c’è poco da dire oggi Christina di Vite Al Limite è bellissima, molto magra e ha trovato anche la forza di lasciare il marito Zach e andare avanti per la sua strada da sola. Anche perché l’uomo non apprezzava la nuova indipendenza di Chrstina che ha pensato di lasciarlo, giustamente. Ora pare che abbia una relazione con un suo amico storico, Shane.