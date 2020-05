Alba Parietti supera la prova costume: “Fiera dei miei anni”

Alba Parietti supera la prova costume e sui social dichiara di essere fiera dei suoi 59 anni: ecco la foto e le parole della showgirl

Alba Parietti è stata un’icona di bellezza italiana negli anni novanta. Agli inizi della sua carriera ha avuto una breve esperienza come cantante ed era nota semplicemente come Alba. La popolarità arrivò nel 1990, quando condusse insieme a Massimo Caputi la trasmissione “Galagol” su Telemontecarlo. Le sue gambe, ben esposte sullo sgabello, divennero le più famose d’Italia. La Parietti divenne presto uno dei sogni proibiti degli uomini italiani, mentre per molte donne era un esempio da seguire. Nel 1992 presentò il Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen. Il conduttore del Festival volle in seguito la Parietti anche alla conduzione del Dopofestival dell’edizione successiva. Nel frattempo, fu protagonista anche di alcune commedie cinematografiche di successo come Abbronzatissimi e Saint Tropez – Saint Tropez. La Parietti si concesse anche il lusso di dire no a Tinto Brass, che la voleva per Così fan tutte. La sua carriera è andata avanti, tra alti e bassi, fino agli anni duemila. Ancora oggi, la Parietti figura in numerosi programmi televisivi, spesso come opinionista.

Alba Parietti supera la prova costume: la foto

La Parietti ha sorpreso i suoi 315 mila seguaci su Instagram pubblicando uno scatto in costume. La donna ha aggiunto alla foto anche un lungo sfogo, nel quale ha dichiarato di essere fiera dei suoi sessant’anni, che compirà il 2 luglio dell’anno prossimo. La showgirl dichiara sui social: “li amo tutti non ne lascerei e negherei nessuno“, poi aggiunge “se qualcuno pensa che per me l’età sia un’offesa o un deterrente si sbaglia. Sono una bandiera, sono viva e fiera di essermeli vissuti e mangiati tutti”. La Parietti poi parla della prova costume e di come questa possa essere un pretesto per ricevere insulti, ma anche in questo caso non le interessa: “Anche questo mi fa sentire tremendamente viva“.

La showgirl poi conclude il post scrivendo: “bellissima giornata piena di sole e vento e contraddizioni esattamente come me”.