A distanza di settimane, finalmente abbiamo visto tutti il volto dell’Alchimista: ecco chi è il corteggiatore di Giovanna!

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne tantissimi colpi di scena: 27 maggio 2020 dopo i protagonisti del Trono Over, si è passati a Giovanna. Abbiamo visto una magnifica sorpresa per Veronica, anche Armando fuggito fuori dallo studio per il nervosismo ha intrattenuto i telespettatori. Ma non è tutto, oggi è stata svelata l’identità dell’Alchimista. Il corteggiatore di Giovanna è finalmente entrato in studio senza maschera: si tratta di Davide Basolo e Giovanna sembra esser molto presa da lui! Ecco chi è e com’è il suo volto!

Uomini e Donne, finalmente in studio l’Alchimista senza maschera

L’Alchimista è finalmente entrato nello studio di Uomini e Donne senza maschera: ecco la sua identità! La sorpresa è stata inaspettata per tutti: gli opinionisti, le Dame ed i Cavalieri di Uomini e Donne ed i telespettatori attendevano questo momento da tempo! Beh, finalmente l’Alchimista, colui che per settimane ha corteggiato la giovane tronista romana e che ha rubato la sua attenzione ha scoperto il suo volto. Senza maschera l’Alchimista si chiama Davide! Eccolo:

Giovanna sembra esser davvero presa dal giovane: lui lavora come Barman a Firenze. Su Instagram è molto attivo: nel suo profilo ci sono molti scatti di sé e della sua vita. Alla tronista piace davvero tanto. Non solo: sul web il tag ‘Uomini e Donne’ è in tendenza e tutti commentano l’accaduto. Tutti credono che vicini siano una splendida coppia e che lui è un gran bell’uomo! Finirà il loro percorso con i petali? Oppure Giovanna sceglierà uno tra Sammy e Alessandro? Manca poco alla fine del programma: restiamo collegati per sapere come finirà il percorso della tronista!