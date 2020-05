Belen Rodriguez, decide di rompere il silenzio sui social: “Non sono molto felice”, le parole della showgirl lasciano tutti di stucco

Belen Rodriguez sta attraversando un periodo particolarmente turbolento, la donna dopo un periodo di lunga separazione dal marito, ha deciso di darsi un’altra possibilità. I due hanno infatti deciso di provare a darsi un’altra possibilità tornando insieme, per la gioia non solo dei fan, ma soprattutto del piccolo Santiago. I due nonostante abbiano vissuto separati per molto tempo, hanno continuato a trascorrere del tempo insieme per riuscire a dare al piccolo Santiago un’infanzia serena con entrambi i genitori. Inutile dirvi che la notizia del loro riavvicinamento ha mandato letteralmente in visibilio migliaia di fan. I due rappresentano una delle coppie più belle dello showbiz dell’ultimo decennio. Prima di incontrare Stefano De Martino, Belen Rodriguez aveva avuto una lunga relazione con il re dei paparazzi Fabrizio Corona. I due hanno avuto una storia molto travagliata, che li ha portati ad una rottura radicale. Successivamente la donna ha avuto anche una storia con il pilota di Moto Gp Andrea Iannone, da cui però si è poi separata.

Belen Rodriguez, rompe il silenzio sui social: “Non sono molto felice”

Belen Rodriguez sta trascorrendo questo periodo a Milano con la famiglia, impegnata per i nuovi progetti lavorativi. Fino a qualche settimana fa, la quarantena l’aveva trascorsa 24 ore su 24 col marito Stefano De Martino, con cui ha ritrovato la serenità e l’amore. Nonostante questo, nell’ultimo periodo si era vociferata una crisi tra i due, visto l’allontanamento dell’uomo da Milano, per far ritorno a Napoli. Però in realtà la situazione sarebbe diversa e la donna l’avrebbe spiegato oggi pomeriggio. In una Instagram storie pubblicata sul suo account ufficiale, la donna ha spiegato di stare attraversando un periodo un po’ not. Il motivo non l’ha esplicitato, ma ci ha tenuto a dire di essere un periodo un po’ triste per lei, motivo per cui è spesso uscita con i fratelli per potersi svagare e ritrovare il sorriso.

La showgirl non ha parlato del suo rapporto con De Martino, ma qualsiasi cosa sia accaduta, il nostro augurio è che possa risolversi nel migliore dei modi e possano tornare a rallegrarci i pomeriggio con le loto dirette sul social network. Per ulteriori sviluppi non possiamo fare altro che aspettare.