Chiara Ferragni, il commovente ricordo su Instagram: “Amore Mio”

Chiara Ferragni pubblica un commovente ricordo su Instagram: “Amore mio”, ecco cosa ha appena condiviso la famosa influencer sul suo profilo ufficiale.

Chiara Ferragni è l’influencer numero uno in Italia e tra le prime nel mondo. Il suo profilo Instagram conta ad oggi oltre 20 milioni di followers. Numeri pazzeschi, che aumentano sempre di più, a testimonianza del fatto che Chiara è davvero amatissima. Il suo stile, la sua incredibile bellezza, unite alla semplicità e all’autoironia che la contraddistinguono, sono senza dubbio le sue armi migliori. E lo sanno bene i suoi tantissimi fan, che aspettano ogni giorno i suoi post su Instagram per essere sempre aggiornati su tutto quello che fa. Del resto Chiara è sempre attivissima e presente sui social, e condivide davvero tutto con i suoi followers, dai momenti di lavoro a quelli più familiari e a volte addirittura ‘intimi’ con Fedez e con il piccolo Leone. Non mancano, poi, video di siparietti imperdibili con il marito, con il quale ama scherzare. In questo periodo di lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, i ‘Ferragnez’ hanno pubblicato davvero tanti video incredibili in cui si prendevano in giro a vicenda, facendo divertire e regalando tanti momenti di svago ai loro fan. Poco fa, invece, Chiara ha condiviso un ricordo commovente con i suoi followers, postando un emozionante scatto: ecco di cosa si tratta.

Chiara Ferragni, commovente ricordo su Instagram: “Amore mio”, ecco lo scatto che l’influencer ha appena condiviso

Chiara Ferragni è sempre molto presente e attiva sui social e condivide con i suoi fan tutto quello che fa e tutte le sue emozioni, quelle belle e anche quelle più tristi e nostalgiche. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato un post davvero commovente, un ricordo per lei indelebile, che ha voluto condividere anche con i suoi milioni di followers. Si tratta di due scatti del suo matrimonio, avvenuto il 1 settembre del 2018 a Noto, in Sicilia. Nelle due foto che compongono il suo post, Chiara e Fedez ballano un lento e si abbracciano felici sotto la composizione di lucine utilizzata per addobbare la splendida location. Le immagini sono davvero bellissime e toccanti, e fanno trasparire tutta la gioia e l’entusiasmo degli sposi. “Amore mio”, scrive la Ferragni nella didascalia, riferendosi a suo marito.

Inutile dire che il post è diventato subito virale e ha ottenuto in poco tempo migliaia di like e tantissimi commenti da parte dei fan della coppia. E a voi piacciono questi meravigliosi scatti?