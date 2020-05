Elettra Lamborghini, splendido annuncio: arriva finalmente la notizia che tutti aspettavano, ecco cosa ha appena rivelato la cantante sul suo profilo Instagram.

Elettra Lamborghini ha un rapporto davvero bellissimo con i suoi fan. L’ereditiera, nonché cantante di grande successo, condivide con i suoi sostenitori molti momenti della sua vita quotidiana e del suo lavoro, tenendo sempre aggiornato il suo profilo Instagram da 5 milioni 700mila followers. Durante il lungo periodo di quarantena forzata dovuta all’emergenza Coronavirus, poi, la cantante è stata particolarmente attiva sui social, condividendo con i suoi seguaci tante immagini e video che hanno mostrato come ha vissuto il lockdown. In casa con lei c’era il suo fidanzato e futuro marito, il dj Afrojack, che non l’ha lasciata un attimo e ha condiviso con lei tante diverse attività, dai puzzle agli allenamenti, passando anche per il cibo. I due hanno fatto tante cene romantiche e si sono divertiti insieme, soprattutto in occasione del loro anniversario, quando Nick, questo il nome di battesimo del dj, ha fatto una splendida sorpresa alla sua fidanzata. Ora la vita sta pian piano tornando alla normalità per entrambi, e poco fa la Lamborghini ha annunciato una splendida notizia ai suoi fan, che da tempo aspettavano questo momento: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Elettra Lamborghini, splendido annuncio su Instagram: la cantante ha dato la notizia che tutti aspettavano, ecco le sue parole

Elettra Lamborghini è sempre molto presente e attiva sui social e condivide con i suoi fan quasi ogni momento della sua vita quotidiana, dalle notizie belle ai momenti più tristi e nostalgici. Una vita davvero sotto i riflettori quella della cantante, che è sempre pronta a condividere con i suoi fan quello che fa, sia nel privato sia nel suo lavoro. Poco fa, ad esempio, ha annunciato una splendida notizia che riguarda proprio la sua carriera. Elettra ha infatti rivelato che questa sera a mezzanotte uscirà il suo nuovo singolo, un featuring con i dj Bizzey e Lassa. “Ve l’ho tenuto nascosto fino all’ultimo“, ha scritto la Lamborghini nella didascalia del post che ha pubblicato, nel quale si vede la cover del singolo, chesi intitola ‘Hola Kitty’. La notizi ha reso felicissimi i fan, che da tempo aspettavano questo momento. Dopo il successo di ‘Musica (e il resto scompare)’, tutti i sostenitori di Elettra volevano un nuovo pezzo da ballare, e a quanto pare saranno accontentati.

Non è finita qui però, perché la Lamborghini ha anche anticipato che le sorprese non sono finite: “Sarà un’estate mooolto hot”, ha concluso la cantante.