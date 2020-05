Ignazio Moser, la confessione sulla sua quarantena trascorsa in Trentino Alto Adige con la famiglia e la compagna Cecilia Rodriguez: “Ho perso 9 kili”

Ignazio Moser è salito agli onori della cronaca rosa per essere stato uno dei protagonisti indiscussi dell’edizione del Grande Fratello Vip di due anni fa. Ciclista e modello, nella casa del Grande Fratello Vip ha incontrato quella che adesso è la sua compagna, Cecilia Rodriguez. I due si sono conosciuti che la donna era ancora impegnata con Francesco Monte. Dopo la fine della sua storia con l’ex tronista di Uomini e Donne, la ragazza ha iniziato una liaison con Ignazio Moser. Una volta usciti dalla casa del Grande Fratello i due sono andati a convivere insieme, non separandosi mai, e iniziando anche a lavorare insieme. I due si sono fatti cogliere impreparati dalla quarantena, come la maggior parte di noi. Moser e la Rodriguez si trovavano infatti in Trentino Alto Adige per fare visita alla famiglia del ciclista e sono rimasti bloccati li a causa del Lockdown. Adesso che la quarantena si sta allentando, l’atleta ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv, in cui spiega com’è andato questo periodo.

Ignazio Moser, la confessione sulla quarantena: “Ho perso 9 kili”

C’è chi durante la quarantena ha preso qualche kilo e chi invece ha approfittato di questo periodo per rimettersi in forma. E’ il caso di Ignazio Moser, che durante questo periodo si è dedicato all’azienda di famiglia, che da qualche anno aveva lasciato. I due sono apparsi molto sereni e uniti, tanto che anche alcuni programmi, come ‘Detto Fatto’ li ha applauditi e osannati per la loro ‘perfezione’. Moser ha spiegato a Nuovo tv di aver perso a bellezza di 9 kg e di aver lavorato duro in questi mesi. In particolare: “Ho perso 9 chili. Non allenandomi più in palestra ho perso un po’ di massa. E poi mio padre mi fa correre tutto il giorno!… Non mi spaventa lavorare nei campi. Anche se la campagna è come la bicicletta, non fa tanti sconti”.

I due pensano ad un futuro insieme e ad una cicogna, infatti, spesso parlano di voler allargare la famiglia. Nel frattempo si godono questo tempo insieme in Alto Adige, e su cecilia ha raccontato: “Cecilia si sveglia verso le 10.30. Comincia a cucinare mentre io e mio padre siamo nei campi. Poi rientriamo per pranzo e mangiamo tutti insieme. Nel pomeriggio mentre Cecilia si occupa dei lavori di casa, stira e pulisce, io e mio padre torniamo al lavoro”.