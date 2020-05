L’Intervista di Maurizio Costanzo, seconda puntata: ospite Luigi Di Maio

Nella seconda puntata de “L’Intervista” di Maurizio Costanzo sarà ospite Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Domani, in seconda serata, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata de “L’Intervista“, programma condotto da Maurizio Costanzo. Il programma è ispirato ad un format spagnolo. In ogni puntata, un ospite si trova al centro di uno studio sulle cui pareti scorrono filmati, immagini e parole riguardanti la sua vita professionale e privata. L’ospite, premendo un pulsante, ha la possibilità di interrompere il filmato. Nella prima puntata è stata ospite Ambra Angiolini. L’ex valletta di Non è la Rai ha ripercorso la sua carriera e la sua vita privata, parlando del passato con Francesco Renga e del presente con Massimiliano Allegri.

L’Intervista di Maurizio Costanzo: Di Maio ospite nella seconda puntata

Nella seconda puntata del programma condotto da Maurizio Costanzo sarà ospite Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il ministro è stato protagonista in prima linea in questi mesi resi duri dall’emergenza Coronavirus. Il temutissimo virus proveniente dall’Oriente sarà al centro dell’intervista rilasciata da Di Maio al giornalista e conduttore televisivo. Nelle ultime settimane, c’è stato un lungo braccio di ferro tra l’Italia e l’Unione Europa per il sussidio economico per contrastare l’emergenza sanitaria ed economica. Il ministro Di Maio farà il punto della situazione, parlando di fase 1, fase 2, di quello che abbiamo messo alle spalle e di quello che ci aspetta. Un appuntamento da non perdere assolutamente. La puntata andrà in onda domani come sempre in seconda serata su Canale 5.

Anche per questa stagione, Costanzo mira a tenere alti gli ascolti, così come accaduto nelle precedenti edizioni. Il programma condotto dal giornalista è uno dei più apprezzati della rete del Biscione. Proprio per questo motivo, Mediaset ha deciso di puntarci nuovamente.