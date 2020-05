Morta Alice Severi: l’ex bambina prodigio del pianoforte aveva 32 anni

Morta Alice Severi, ex bambina prodigio del pianoforte famosa in tutto il mondo: aveva solo 32 anni, ecco i dettagli della terribile notizia.

Il mondo della musica piange la precoce scomparsa di Alice Severi, pianista di fama internazionale ed ex bambina prodigio del pianoforte. La giovane aveva solo 32 anni ed è stata trovata morta nell’abitazione in cui viveva con sua mamma. La notizia ha sconvolto l’opinione pubblica e in particolare i cittadini di Domodossola, la città in cui Alice abitava e dove è stato trovato il suo corpo senza vita.

Morta Alice Severi, l’ex bambina prodigio del pianoforte: la giovane aveva solo 32 anni

Alice Severi è scomparsa all’età di 32 anni, trovata morta nella sua abitazione a Domodossola, dove viveva con la madre. La giovane era famosa a livello internazionale per essere stata una vera e propria ‘enfant prodige’ del pianoforte. Nata il 14 dicembre del 1987, iniziò la sua carriera a soli 5 anni e all’età di 7 anni vinse il Premio Stresa per giovani pianisti, superando molti artisti più grandi di lei. Una vera e propria bambina prodigio, insomma, la cui carriera è stata una continua ascesa, portandola ad avere successo a livello nazionale e internazionale e a vincere premi importanti partecipando a famosi concorsi musicali. Dopo il diploma in Conservatorio nel 2007 e i tanti premi conseguiti, la fama di Alice si è spostata anche negli Stati Uniti, in particolare in Canada, dove si è esibita per tre anni, ottenendo una grande risonanza mediatica grazie alla partecipazione a numerosi programmi della NBC.

In Italia la fama di Alice Severi non è stata altrettanto mediatica, anche se la pianista è stata ricevuta anche dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Cliccatissimi i suoi video su Youtube e il suo profilo di Facebook, sul quale pubblicava di tanto in tanto foto private o anche scatti delle sue performance al piano. Negli ultimi anni Alice si era dedicata all’insegnamento in una rinomata scuola milanese ed era aperta anche alle lezioni private.

La notizia della sua tragica e improvvisa morte ha lasciato di stucco l’opinione pubblica, addolorando i suoi cari e tutti quelli che conoscevano e apprezzavano la sua meravigliosa arte.