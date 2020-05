Perché Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sono più in casa insieme: ecco i motivi per cui i due si sono allontanati e non li vediamo più insieme sui social.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono senza alcun dubbio una delle coppie più amate e soprattutto seguite dello showbiz italiano. La vita privata della showgirl argentina è sempre stata sotto i riflettori, fin dagli inizi della sua carriera, quando era legata al calciatore Marco Borriello, poi a Fabrizio Corona, fino ad arrivare al matrimonio con Stefano, da cui ha avuto il piccolo Santiago. Dopo alcuni anni di separazione, Belen e il ballerino napoletano sono tornati insieme alcuni mesi fa e la loro quotidianità è finita ancora di più nell’occhio del ciclone. Del resto, i due sono entrambi molto attivi sui social e condividono davvero molto con i loro followers. E lo hanno fatto anche in tutti questi mesi, pubblicando spesso e volentieri foto e video di coppia che hanno dimostrato il loro amore e la loro ritrovata complicità. Anche durante il lockdown, che hanno trascorso insieme nella loro casa di Milano, Belen e Stefano hanno condiviso tanti momenti imperdibili di coppia, con i loro affezionatissimi fan, felicissimi di vederli di nuovo così uniti e innamorati. Ora che la quarantena è finita e la vita sta tornando pian piano alla normalità, però, i due non sono più in casa insieme: proviamo a scoprire insieme cos’è successo.

Belen Rodriguez e Stefano, perché non sono più in casa insieme: semplici impegni di lavoro o nuova crisi?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme alcuni mesi fa dopo una lunga separazione, per la gioia del piccolo Santiago e dei loro tantissimi fan. Entrambi, infatti, contano milioni di followers sui social e li aggiornano quotidianamente su quello che fanno, pubblicando anche spesso e volentieri video e scatti romantici o simpatici siparietti di coppia, che dimostrano tutto il loro amore. Ecco perché è stato facile per i loro fan notare che nell’ultimo periodo i due sembrano essersi allontanati. Entrambi, infatti, sono sempre molto attivi e presenti sui social, ma non condividono foto e video di coppia da diversi giorni. La prima cosa che è balzata all’occhio è che Stefano non è in casa con Belen in questo periodo, ma è stato lo stesso ballerino napoletano a spiegare il motivo, dicendo che si è dovuto trasferire momentaneamente a Napoli per lavorare alla nuova edizione di Made In Sud, di cui sarà ancora il conduttore.

Non è solo questo, però, perché Belen e Stefano sembrerebbero essere lontani non solo fisicamente. Lo hanno notato i loro affezionatissimi fan, che da settimane non vedono più like reciproci, né commenti o dolci dediche social, cosa a cui la coppia ci ha da sempre abituati. Secondo alcune indiscrezioni rese note dal settimanale ‘Chi’, i due potrebbero essere di nuovo finiti in crisi. A dimostrazione di questo, ci sarebbe il fatto che Belen nelle ultime foto pubblicate sembra non indossare la fede nuziale.

Tutte supposizioni, però, è bene specificarlo, perché da parte dei diretti interessati non ci sono state smentite né conferme ufficiali. Entrambi, per il momento, continuano a pubblicare foto e video sui social senza problemi, ma rimangono in silenzio sul loro rapporto. Un silenzio che, per molti fan, sta diventando davvero ‘assordante’.