Silvia Provvedi, ha svelato il nome scelto per la figlia in arrivo a breve: dopo il parto in cantiere anche il matrimonio col compagno Giorgio

Una gioia immensa quella provata da Silvia Provvedi quando ha scoperto di essere incinta. La ragazza aveva avuto una storia d’amore molto travagliata con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. La loro storia d’amore è stata su tutte le copertine per moltissimi mesi e la donna non lo ha mai lasciato da solo, neanche nei momenti più difficili. Nonostante questo tra i due non ha funzionato e dopo la fine della loro storia è calato un gelido silenzio sulla situazione sentimentale della donna. Nessuno l’ha più vista in compagnia di altri uomini, fin quando un annetto fa ha pubblicato uno scatto in cui appariva in compagnia di un uomo, e presentandolo come suo compagno. Da allora non sono più apparsi insieme sui social, ma solo su qualche rivista di gossip, pizzicati dai paparazzi. Dopo aver cercato di mantenere il massimo riserbo, ovviamente è stato necessario rendere nota la sua gravidanza, che ormai era abbastanza avanti con i mesi.

Silvia Provvedi, svelato il nome della figlia: dopo il parto il matrimonio

Adesso che il parto è decisamente vicino, la bellissima gemella bruna del duo musicale ‘Le Donatella‘, ha rilasciato un’importante intervista al settimanale CHI. La donna è ormai agli sgoccioli di una gravidanza trascorsa in quarantena a casa con il compagno e padre della creatura che sta per nascere. La bella Silvia ha deciso di svelare il nome della figlia e quelli che sono i progetti per il futuro dopo il parto. Già qualche giorno fa aveva raccontato che emozione unica fosse stata scoprire di essere incinta. Ha spiegato di essere riuscita a realizzare il suo sogno di diventare madre ancora giovane e di condividere questa gioia con la sorella gemella Giulia. Le due hanno un rapporto davvero unico e adesso che è possibile ricongiungersi con le famiglie, le due trascorrono moltissimo tempo insieme. Adesso che la data del parto si avvicina, la donna ha voluto svelare al settimanale quello che sarà il nome della principessina di casa: “Si chiamerà Nicole, la scelta l’abbiamo fatta insieme. Io e il mio compagno. Mancano al massimo due o tre settimane al massimo, ma potrebbe accadere anche dopo questa intervista”

Dopo il parto il sogno della donna sarebbe quello di convolare a nozze, ma vista la situazione di emergenza, questo progetto dovrà aspettare. In particolare ha riferito: “È nei nostri programmi, lo vogliamo. Ma la situazione che stiamo vivendo a causa del Covid 19 ci mette nelle condizioni di dover aspettare e noi aspettiamo. Io già immagino la scena. Nicole in braccio a mia sorella Giulia che porta le fedi. Bellissimo”.