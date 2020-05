La Dama di Uomini e Donne, Veronica, ha ricevuto oggi una sorpresa mozzafiato: ecco cosa è successo nello studio di Maria De Filippi.

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Il programma di Maria de Filippi oggi 27 maggio ha visto l’uscita dallo studio di Armando: il Cavaliere è furioso per l’entrata in scena della sua ex. Dopo una sfuriata contro lei, in collegamento da casa, ha deciso di abbandonare lo studio. Subito dopo è arrivata una meravigliosa sorpresa per Veronica: la Dama non si aspettata per nulla quanto è accaduto. Ecco di che si tratta.

Uomini e Donne, sorpresa inaspettata per Veronica: il gesto per la Dama è da applausi

Nella puntata di oggi, 27 maggio, Veronica ha ricevuto una sorpresa del tutto inaspettata. La Dama del Trono Over ha ricevuto un mazzo di fiori da un ‘corteggiatore anonimo’: a mandarlo non è Giovanni. Nel biglietto c’è scritto: “Ho ammirazione per chi sa ancora sognare. Mi arriva questo di te. Riconoscermi sarà facile, avrò un fiore in mano“. Veronica ha subito alzato lo sguardo tra i Cavalieri ed ha notato una rosa tra le mani di Luca: la reazione è stata sorprendente. E’ stato un gesto apprezzato anche da Maria de Filippi: è partito infatti un applauso per lui e per il gesto così romantico. “E’ stato un gesto per far capire che c’è curiosità e interesse nei tuoi confronti. Ho fatto qualcosa di diverso per attirare la tua attenzione” le parole di Luca.

“Sei stato adorabile. Hai capito che tipo di persona sono, grazie. Devo però chiarire alcune cose con Giovanni“: Veronica ha così fatto capire che ora non è il momento di intraprendere una conoscenza. Riguardo il ‘sognare’, la Dama si è commossa nel spiegare la sua visione: “Chi smette di sognare smette di vivere, continuerò sempre a sperare cose belle”. Dopo le sue parole, Veronica ha concesso un ballo a Luca.