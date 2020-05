Alessia Marcuzzi, soltanto adesso è spuntata fuori tutta la verità sulla presunta crisi tra la conduttrice romana e suo marito Paolo: cosa occorre sapere.

Sono diversi giorni, lo sappiamo, che non si fa altro che parlare di questo: Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo Calabresi Marconi sono realmente in crisi? A lanciare la clamorosa indiscrezione è stato, qualche giorno fa, Dagospia. Stando a quanto si apprendeva dalla bomba di gossip lanciata da Roberto D’Agostino, sembrava che la conduttrice, dopo ben sei anni di matrimonio, avesse lasciato, da circa una ventina di giorni, il suo consorte. Ecco, ma è realmente così? Sappiamo che questa notizia, come tra l’altro raccontato anche in un nostro recente articolo, era stata già smentita da Vanity Fair. Sul sito ufficiale del settimanale, era apparso un articolo in cui si diceva che, secondo fonti vicini alla coppia, non sembrava affatto che tra i due ci fosse qualcosa che non andava per il verso giusto. Ecco. Dov’è, a questo punto, la verità? A fare chiarezza è stato il settimanale Oggi. Ecco cosa è stato rivelato sul giornale.

Alessia Marcuzzi, tutta la verità sulla presunta crisi con il marito Paolo

Quindi, ricapitolando: Dagospia ha lanciato l’indiscrezione secondo sui si diceva che Alessia Marcuzzi avesse lasciato suo marito Paolo, da circa una ventina di giorni, durante la quarantena da Emergenza Coronavirus. Invece, il giornale Vanity Fair aveva smentito la notizia appellandosi alle parole di ‘fonti vicine alla coppia’. A fare chiarezza, a questo punto, è il settimanale Oggi. Stando a quanto si apprende dalle pagine del giornale, sembrerebbe che non sia assolutamente vera la crisi tra la conduttrice e l’affascinante Calabresi Marconi. D’altra parte, in una delle sue recenti Instagram Stories caricate sul suo profilo social ufficiale, la romana ha ripreso proprio suo marito Paolo mentre è sul divano accoccolato con Mia, figlia della Marcuzzi.

Stando a quanto si apprende dal settimanale Oggi, quindi, sembrerebbe che tra Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo non ci sia affatto una crisi. Certo, come tutte le coppie ‘normali’, anche tra di loro ci sono ‘alti e bassi’. Tuttavia, ciò non toglie la ‘volontà di continuare insieme il proprio percorso’.