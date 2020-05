Amici Speciali, grandissime novità per la semifinale: c’entrano Alberto e Alessio, ecco cosa è successo poche ore fa.

Andrà in onda domani sera, su Canale 5, la terza e penultima puntata di Amici Speciali. Si tratta della semifinale del nuovo show di Maria De Filippi, in cui a sfidarsi sono gli ex allievi delle passate edizioni del talent. Una festa più che una competizione, il cui ricavato del televoto è devoluto alla Croce Rossa Italiana, impegnata nell’emergenza Coronavirus. Ma cosa accadrà nella semifinale di domani? Una piccola anticipazione è arrivata quest’oggi e riguarda Alessio Gaudino e Alberto Urso, i due campioni delle scorse puntate. L’annuncio è arrivato da Giulia Pauselli, ex allieva dello show e ballerina professionista della trasmissione. Nella puntata di domani, saranno scelti i quattro finalisti ufficiali di Amici Speciali e, a quanto pare, Alberto e Alessio avranno un ruolo importante. Curiosi di scoprire di cosa parliamo? Ve lo spieghiamo subito.

Amici Speciali, grandissime novità per la semifinale: Alberto e Alessio chiamati a fare i nomi dei concorrenti che si esibiranno

“Essere campioni delle prime due puntate da regolamento vi dà il diritto di scegliere chi si esibirà sia nella propria squadra che nella squadra avversaria.” Questa la comunicazione che oggi hanno ricevuto Alberto Urso e Alessio Gaudino, i due vincitori delle prime due puntate di Amici Speciali. Un compito importante per i due concorrenti, ma ad iniziare dovrà essere colui che ha avuto il punteggio più alto nel corso delle due serate, ovvero Alberto. Nel video pubblicato su Witty, vediamo che, dopo aver riflettuto qualche minuto, i due concorrenti sono pronti a dare le risposte. La decisione di Alberto: “Nella mia squadra io, Irama e Javier, nell’altra squadra Gaia, Random e Andreas” Le sfide sono Alberto contro Random, Irama contro Gaia, Javier contro Andreas. Alessio controbatte: “Michele Bravi e Giordana della mia squadra e li ho abbinati Michele con Umberto, Giordana con Gabriele ed io con Stash e i The Kolors. Questa è la mia scelta e sono sicuro che andrà alla grande”

Insomma, si preannuncia una puntata ricca di emozioni e di spettacolo. Chi tra i dodici concorrenti del talent riuscirà ad accedere all’ultima puntata della trasmissione di Canale 5? Non ci resta che attendere qualche ora, la semifinale del talent sta per arrivare. E voi, per chi farete il tifo?