Amici Speciali, perché Giordana Angi canta in francese? La risposta della cantante chiarisce ogni dubbio.

Domani, 29 maggio 2020, andrà in onda la semifinale di Amici Speciali. Si tratta infatti della terza e penultima puntata dello show di Maria De Filippi, una nuova versione del talent più longevo della tv. A sfidarsi, in questa nuova avventura, sono dodici ex allievi delle passate edizioni della trasmissione. Domani, però, resteranno solo in 4, che diventaranno i finalisti ufficiali della prima edizione di Amici Speciali. Tra i concorrenti dello show c’è anche lei, Giordana Angi, seconda classificata dell’edizione di Amici del 2019, vinta da Alberto Urso. La cantante è una delle protagoniste più amate dello show e sta emozionando tutti con la sua voce intensa. E, proprio qualche ora fa, Giordana ha risposto ad alcune domande rivolte dai fan di Instagram. Nel video, pubblicato da Witty Tv, è possibile ascoltare tutte le curiosità svelate dalla cantante. In particolare, è una domanda di una fan ad aver attirato l’attenzione. “Perché ti piace cantare in francese?”, la risposta di Giordana Spiega tutto! Scopriamo insieme le sue parole.

Amici Speciali, perché Giordana Angi canta in francese? Arriva la risposta della cantante

Giordana Angi è una delle concorrenti ufficiali di Amici Speciali, la nuova trasmissione di Maria De Filippi. Più che una competizione, una festa tra ex allievi, il cui ricavato del televoto è interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana. La Angi è una delle due donne in gara: l’altra e Gaia Gozzi, vincitrice dell’ultima edizione del talent. Un’esperienza bellissima per Giordana, che è tornata sul palco che l’ha resa famosa. E qualche ora fa la cantante ha risposto ad alcune domande dei fan, tra cui è spuntata anche questa: “Perché ti piace cantare in francese?”. La risposta della cantante è molto chiara: “Mia mamma è francese, io sono nata in Francia. Poi è una lingua diversa, è carino sperimentare!”. Proprio così, forse non tutti sono a conoscenza delle origini della cantante.

Mancano poche ore, quindi, alla semifinale di Amici Speciali. Riuscirà Giordana ad accedere alla finalissima? Qualche giorno fa, sui social ufficiali della trasmissione, è stato annunciato che solo quattro dei dodici concorrenti potranno partecipare alla puntata finale. Non si conosce ancora, però, il meccanismo attraverso cui avverranno le numerose eliminazioni. Non ci resta che attendere domani sempre per scoprire cosa accadrà e chi si contenderà la vittoria finale. Appuntamento su Canale 5, alle ore 21.20. Amici Speciali vi aspetta! Chi seguirà la puntata?