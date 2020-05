Amici Speciali, spuntano delle importanti rivelazione di Random, Gaia e Michele Bravi: le parole dei tre cantanti che non ti aspetti

Domani andrà in onda la penultima puntata di questo nuovo format ideato da Maria De Filippi, Amici Speciali, che nel corso di queste settimane ci ha tenuti compagnia nella prima serata del venerdì. L’appuntamento col talent di Maria De Filippi è nato dalla voglia di voler aiutare la protezione civile italiana nella lotta al Corona Virus. Il programma raccoglie infatti i proventi e li dona in beneficenza all’ente. In queste settimane abbiamo visto degli spettacoli davvero mozzafiato e carichi di emozione. Gli artisti che hanno preso parte all’iniziativa sono tra i volti che hanno fatto la storia del programma di Amici e che negli ultimi anni hanno avuto un successo enorme. Tra questi ci sono sicuramente: Michele Bravi, che torna a cantare dopo circa un anno di stop, Gaia, vincitrice dell’ultima edizione e capolista delle classifiche italiane ormai da settimane e Random, giovane scoperta del mondo musicale in vetta alle classifiche.

Amici Speciali, rivelazione di Random, Gaia Gozzi e Michele Bravi: le parole che non ti aspetti

Durante un’intervista rilasciata a Witty Tv, tre dei protagonisti indiscussi di questa prima edizione di Amici Speciali hanno deciso di rispondere alle domande di alcuni fan. Attraverso il canale Instagram i fan hanno la possibilità di scrivere delle domande ai loro beniamini, in modo che questi possano rivelare qualcosa su di sé. Quest’oggi è stato il turno di Gaia Gozzi, Random e Michele Bravi… A Gaia è stato chiesto se le farebbe piacere vincere una seconda volta e la cantante ha risposto: “Ovvio che si! Sono felice di partecipare e sono contenta che è uscito il mio disco ed è quella la mia grande, personale vittoria”. A Random invece le domande sono state un po’ più personali… le fan vogliono sapere se è fidanzato, e anche noi! Il giovane ha risposo così: “No! non ho la ragazza, quando arriverà, arriverà. Non sono uno che cerca le cose. Non cercate mai l’amore, sarà lui a cercare voi”.

Infine è la volta di Michele Bravi a cui è stato chiesto il significato personale del ‘Diario degli errori’: “E’ stata la prima canzone che ho presentato davanti ad un pubblico enorme, sul palcoscenico di Sanremo. Era all’inizio del mio percorso musicale, il primo tassellino della scrittura che poi ancora adesso mi porto dietro.”