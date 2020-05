Antonella Elia ha fatto importanti dichiarazioni al settimanale Chi riguardo la voglia di avere un figlio: ecco le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello VIP.

Il Grande Fratello VIP quest’anno è stato senza dubbio più particolare in assoluto: l’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia è stata, ovviamente, avvertita anche nella casa più spiata. I concorrenti chiusi nella mega casa di Cinecittà sono stati aggiornati quotidianamente su quanto accadeva e qualche volta, il nervosismo e l’ansia si è fatta particolarmente sentire. Tra i protagonisti dell’edizione c’è Antonella Elia che con il suo carattere esplosivo ha regalato tutta se stessa. Tra litigi e risate, il suo è stato un percorso molto intenso: in un’intervista al settimanale Chi, l’ex volto di Non è la Rai ha fatto una dichiarazione importante. Ecco le sue parole.

Antonella Elia dopo Grande Fratello VIP: “Ero convinta di volere un figlio”

Nel corso di un’intervista al settimanale Chi, Antonella Elia ha rivelato i suoi progetti per il futuro con il suo compagno Pietro Delle Piane che, come ricorderanno tutti, durante il Grande Fratello VIP è stato accusato di aver tradito la showgirl. La loro continua ad essere una splendida love story ed in merito a questo, Antonella ha annunciato: “Io e Pietro non abbiamo mai convissuto e devo conoscerlo sotto questo aspetto. Allora io dico, mi impegno: se va bene la convivenza, tra un anno ci sposiamo“. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP durante la sua esperienza ha lavorato molto su se stessa ed al termine del reality credeva di esser pronta ad avere un figlio. Ecco le sue parole: “Nella Casa ero convinta di volere un figlio in affido, ma mi rendo conto che non sono pronta e che quell’urgenza era amplificata dal disagio che provavo. Ancora oggi ho gli incubi pensando alla Casa, sogno i mostri e urlo di notte, sogno di fermarmi sempre sull’orlo del precipizio. Il Grande Fratello mi ha segnato, ho meno fiducia nel genere umano”.