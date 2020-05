In questa ultima foto su Instagram, Bianca Atzei non soltanto ha voluto mostrare ai suoi fans il suo cambio look, ma ha dato anche un annuncio a sorpresa.

Sul suo canale social ufficiale, Bianca Atzei è sempre molto attiva. Con i suoi numerosi sostenitori, la cantante non perde mai occasione di poter comunicare ed interagire. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, tramite un incantevole foto, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha mostrato il suo drastico ed inedito cambio di look. Cosa avrà mai combinato ai suoi capelli, la bellissima e giovanissima Atzei? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo che, oltre a mostrare il suo nuovo look, la cantante non ha potuto fare a meno di dare anche uno splendido annuncio a sorpresa. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Bianca Atzei cambia look: l’immagine inedita e l’annuncio a sorpresa

È una delle cantanti più amate ed apprezzate del nostro panorama musicale, Bianca Atzei. Con la sua voce calda e graffiante, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi detiene un successo davvero assoluto. Soprattutto su Instagram, pensate. Sul suo canale social ufficiale, la bellissima fidanzata di Stefano Corti conta un numero di followers davvero smisurato. Con i quali, spesso e volentieri, condivide tutto ciò che le riguarda. Lo ha fatto anche pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente. Quando ha voluto mostrare ai suoi sostenitori il clamoroso cambio look. Così come Emma Marrone, anche la giovanissima Bianca ha voluto stravolgere completamente la sua immagine. Come? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Ecco. Non ha più i capelli completamente castani, Bianca Atzei. Ma, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, la cantante ha deciso di applicare ai suoi capelli una leggera schiaritura. Tuttavia, ciò che cattura l’attenzione è anche ben altro. Stando a quanto si apprende dalla didascalia scritta a corredo di questa magnifica immagine, sembrerebbe che il cambio look sia stato fatto per una buona causa. Di che cosa parliamo? Ovviamente, non sappiamo nulla al riguardo. Fatto sta che le sue parole hanno l’aria di uno splendido annuncio a sorpresa.