Sembrerebbe che sia spuntata una clamorosa ipotesi su Elisa Isoardi e il suo dopo La Prova del Cuoco: ecco l’incredibile indiscrezione.

È da poco ritornata al timone de La Prova del Cuoco. Dopo una lunga pausa a causa dell’emergenza Coronavirus, da Lunedì 25 Maggio, la simpaticissima Elisa Isoardi è nuovamente la colonna portante del cooking show di Rai Uno. Fino al 26 Giugno, come raccontato in un nostro recente articolo, l’ex compagna di Matteo Salvini continuerà a farci compagnia con delle squisite e prelibate ricette. Ecco, ma dopo cosa accadrà? Per intenderci, girano voci che, molto probabilmente, dall’anno venturo La Prova del Cuoco no sarà più nei palinsesti. Una notizia che, seppure non ancora confermata, lascia interdetti tutti i sostenitori del programma ed, ovviamente, della sua conduttrice. Ma cosa ne sarà di lei? Ecco. A svelare ogni cosa è stato il settimanale Oggi. Ecco la clamorosa ipotesi lanciata sul giornale.

Elisa Isoardi dopo La Prova del Cuoco: la clamorosa ipotesi sul suo futuro

Come dicevamo precedentemente quindi, sembrerebbe che, da settembre prossimo, La Prova del Cuoco non figuri più tra i palinsesti Rai. Non ne abbiamo la conferma, sia chiaro. Fatto sta che, dopo numerosi anni di messa in onda e di smisurato successo, i vertici dell’azienda avrebbero deciso di interrompere il cooking show di Rai Uno. Ecco, ma cosa accadrà ad Elisa Isoardi? Sappiamo che, grazie alla sua simpatia, spontaneità e genuinità, l’ex compagna di Matteo Salvini si è fatta apprezzare facilmente. Ma cosa ne sarà di lei dopo La Prova del Cuoco? A lanciare una vera e propria clamorosa ipotesi è stato il settimanale Oggi. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, dall’anno nuovo dal punto di vista televisivo, la bellissima e simpaticissima Isoardi non rimarrà affatto senza alcun tipo di impiego. Nient’affatto! Ma cerchiamo di capirne di più.

Stando a quanto trapelato dal settimanale Oggi, sembrerebbe che per la bella Elisa Isoardi, dopo La Prova del Cuoco, sia stato pensato un programma ‘ad hoc’. Da quanto si legge sulle pagine, sembrerebbe che i vertici Rai abbiano pensato all’ex compagna di Matteo Salvini come conduttrice di Linea Verde. O, addirittura, di un programma ‘cucito su misura per lei’. Che ne pensate? Siete contenti?