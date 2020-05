Pochissime ore fa, Emma Marrone ha mostrato il suo nuovo look su Instagram: ecco cosa ha combinato la cantante salentina ai suoi capelli.

Detto, fatto: Emma Marrone ha cambiato look. Lo aveva annunciato, pochissime ore fa, su Instagram, la cantante salentina. E, in serata, ha voluto mostrarne i risultati. Sappiamo che, sul suo canale social ufficiale, l’ex vincitrice di Amici è sempre molto attiva. E, con i suoi numerosi ed accaniti sostenitori, è solita condividere tutto ciò che la riguarda. Ne abbiamo parlato, ad esempio, quando, in occasione del suo compleanno, ha dato appuntamento ai suoi followers in una diretta social. E ne parleremo ancora adesso. Come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa, Emma ha voluto mostrare ai suoi fan il drastico cambio look che ha fatto nel pomeriggio. ‘Ragazzi, sono tornata’, ha detto la Marrone riprendendo il suo nuovo colore di capelli. Ma siete curiosi di sapere che cosa ha combinato? Diamoci uno sguardo insieme.

Emma Marrone, look nuovo su Instagram: cosa ha combinato

Condivide di tutto sul suo canale social ufficiale, Emma Marrone. A partire, quindi, da splendidi annunci a sorpresa. Fino ad incredibili e divertenti siparietti da casalinga. Ma non è affatto finita qui. Perché, come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa, la cantante salentina non ha potuto affatto fare a meno di mostrare ai suoi cari sostenitori il cambio look fatto. Ha da poco compiuto trentasei anni, lo sappiamo. E, per quest’occasione, la bellissima Marrone ha deciso di farsi un regalo davvero ‘speciale’: ritornare alle ‘origini’. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Sappiamo che, ultimamente, Emma si è mostrata con un colore di capelli nettamente più scuro rispetto al solito. Ma adesso com’è? Diamoci uno sguardo insieme:

Ebbene si: Emma Marrone è ritornata bionda. Un ritorno alle origini, insomma. È proprio per questo motivo che, mentre si riprendeva allo specchio della sua casa, ha detto: ‘Ragazzi, sono ritornata’. Per noi è spettacolare, per voi?

Avete mai visto i suoi genitori?

Sin da quando era tra i banchi della scuola di Amici, Emma Marrone ha manifestato il suo profondo legame con i suoi genitori. Ed adesso che è diventata una cantante più di successo e che è, quindi, costretta a stare sempre in giro per il mondo, la cantante salentina non perde mai occasione di parlare di loro. O di condividere tenerissimi momenti in famiglia. Un po’ di tempo fa, ad esempio, ha condiviso, sul suo canale social ufficiale, uno splendido selfie con sua mamma Maria. E, qualche giorno fa, un divertentissimo balletto su Tik Tok con suo padre Rosario. Insomma, tutte testimonianze che permettono di capire quanto Emma ami in modo smisurato la sua famiglia.