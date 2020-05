Netflix, le novità in arrivo a giugno: i film da vedere in streaming assolutamente

I film novità su Netflix per il mese di giugno, cosa guardare in streaming assolutamente.

La bella stagione è alle porte, ma non è certo detto che questo significhi abbandonare il divano. Anzi. Ci sono moltissime pellicole che sono in arrivo sulla piattaforma streaming di Netflix proprio nel mese di giugno. Quali sono i telefilm più attesi in assoluto allora? Quali film dovete invece appuntare sull’agenda perché meritano assolutamente di essere visti almeno una volta in questo lungo mese di giugno? Ecco le novità di Netflix da vedere!

Tutti i film da vedere a giugno su Netflix

La proposta di Netflix per lo streaming di film è molto ampia, ma nel mese di giugno arrivano molte novità interessanti. Sicuramente, su tutte, tenetevi pronti perché dall’1 giugno potrete rivedere i Gremlins, una classico degli anni ’80 che racconta la storia del mostriciattolo Gizmo. Un po’ più moderno ma molto interessante (fosse anche solo per la presenza di Harry Styles, arriva su Netflix dal 15 giugno, Dunkirk. Un film di guerra, precisamente ambientato all’epoca della Seconda Guerra Mondiale quando una truppa rimane bloccata a Dunkerque senza possibilità di salvarsi e deve aspettare rinforzi. Nolan racconta così la famigerata Operazione Dynamo.

Tornando ai grandi classici arriva anche su Netflix Manchester by the Sea Lee, un film molto particolare, sicuramente intenso e che fa riflettere sulle esigenze di vita di ognuno di noi. Invece, tenetevi pronti amanti degli anni’80 perché su Netflix vedremo, The Breakfast Club del 1985, La storia infinita che è senza dubbio un altro cult per intere generazioni e poi…rullo di tamburi, arriva su Netflix la saga de Lo Squalo a partire dal primo film, diretto da Steven Spielberg nel 1975.



La saga de Lo Squalo arriva su Netflix

Facendo un tuffo nel mondo più moderno invece troviamo due film che sono epici per molte donne. Arrivano su Netflix Sex and the City 1 e 2 e, se non bastasse a farvi usare i fazzoletti potrete vedere anche Chiamami col tuo nome, film di Luca Guadagnino.