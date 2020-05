Uomini e Donne, è spuntata fuori una clamorosa segnalazione su Giovanna Abate e L’Alchimista: ecco che cosa è emerso su Instagram.

Non si fa altro che parlare di lui: L’Alchimista. Da quando è entrato nel programma Uomini e Donne per corteggiare, inizialmente tramite una chat, Giovanna Abate, il giovane corteggiatore mascherato ha saputo conquistare l’attenzione di tutti. In primis, ovviamente, quella di Giovanna Abate che, in diverse occasioni, ha rivelato di essere davvero confusa sulla sua scelta. Ed, in seguito, anche quella di tutto il numeroso ed affezionato pubblico dal dating show. Tutti noi, infatti, eravamo più che curiosi di conoscere il volto di Davide Basolo. Eppure, adesso che è stato scoperto, è spuntata una clamorosa segnalazione su di lui, ma anche sulla tronista romana. A renderla nota è stata Deianira Marzano sul suo canale social ufficiale. Ecco di che cosa parliamo.

Uomini e Donne, spunta una clamorosa segnalazione su Giovanna e L’Alchimista

Appena scoperta e confermata l’identità de L’Alchimista, sul web è spuntata una clamorosa segnalazione su di lui e su Giovanna Abate. In una delle sue recentissime Instagram Stories, Deianira Marzano, nota ed affermata influencer, ha voluto condividere con tutti i suoi followers ed, ovviamente telespettatori di Uomini e Donne, una segnalazione fattole da una sua sostenitrice social. Ecco di che cosa parliamo.

Da come si può chiaramente vedere dal messaggio arrivato a Deianira Marzano, sembrerebbe che alla famosa influencer sia arrivata una segnalazione su Giovanna e L’Alchimista. Stando a quanto c’è scritto in questo ‘direct’, sembrerebbe che, in realtà, i due giovani ragazzi di Uomini e Donne si conoscano già. ‘Si conoscevano già da ragazzi. E pare che allora ci fu qualcosa. Strano che tutti e due hanno detto che non ci conoscevano’, queste le parole scritte nel messaggio ricevuto da Deianira Marzano che, prontamente ed immediatamente, ha voluto condividere con i suoi sostenitori. Ovviamente, non sappiamo se questa informazione sia veritiera oppure no. Infatti, sottolineiamo che essa non è altro che una segnalazione. Secondo voi, sarà davvero così?