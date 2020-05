Uomini e Donne, tutta la verità sulla presunta segnalazione che insinuava che Giovanna Abate e L’Alchimista si conoscessero già.

Insieme a Nicola Vivarelli, Davide Basolo è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa ultima parte di Uomini e Donne. Dapprima con la maschera di Salvator Dalì, il giovane trentaquattrenne ha saputo facilmente conquistare l’attenzione di tutti. In primis, quella di Giovanna Abate. Ed, in secundis, ovviamente, quella di tutto il pubblico del dating show. È proprio per questo motivo che, appena scoperta l’identità che si celava dietro a L’Alchimista, sono iniziate le prime segnalazioni sui social. Ad esempio, qualche ora fa, vi abbiamo raccontato di Deianira Marzano che ha rivelato di aver ricevuto diversi messaggi in cui le dicevano che Giovanna e Davide, in realtà, già si conoscevano. Ecco. È proprio così. A far spuntare fuori la verità è stato Fanpage. Ecco che cosa è stato rivelato.

Giovanna e L’Alchimista si conoscevano già? La verità emersa

Come raccontato in un nostro recente articolo, la nota e famosissima Deianira Marzano aveva mostrato ai suoi sostenitori Instagram una segnalazione che le era giunta da una fans social. Stando al messaggio recapitatole sul famoso social network, sembrerebbe che Giovanna Abate e L’Alchimista si conoscano già. Ecco, ma è realmente così? Assolutamente no! A fare chiarezza sulla vicenda, come dicevamo precedentemente, è stato Fanpage. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, in realtà, tra i due giovani protagonisti di Uomini e Donne non c’è alcun tipo di conoscenza pregressa. E che, addirittura, i due non siano mai stati fidanzati. A svelare ogni cosa è stato un amico del giovane Basolo. Che, contattato dalla redazione di Fanpage, ha voluto categoricamente smentire tali notizie.

Finalmente è spuntata fuori la verità! Giovanna Abate e Davide Basolo, alias L’Alchimista, non si conoscono affatto. E, di conseguenza, non sono mai stati insieme. I due giovani ragazzi di Uomini e Donne, quindi, si sono conosciuti all’interno dello studio del dating show di Maria De Filippi. Anzi, per meglio dire, tramite chat. Ma come andrà a finire, però, tra di loro? Voi avete qualche idea?

Sapete che lavoro fa Davide?

Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, seppure giovanissimo, Davide decanta di un curriculum davvero ricco di esperienze lavorative. Ultimati i suoi studi liceali, il bel Basolo ha intrapreso gli studi da bartender. È proprio questo, infatti, l’attuale lavoro che svolge. Negli anni precedenti, però, ha svolto altri tipi di lavoro. In particolare, a Formentera. Dove è stato il responsabile di un noto locale del luogo spagnolo nell’estate del 2019. Ed, infine, responsabile di vendita, nel 2018, in un outlet di Brugnato.