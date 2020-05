Io e Te, riprende il programma di Pierluigi Diaco e arriva un ospite speciale per la prima puntata: l’annuncio a sorpresa sui social network

Attualmente il palinsesto Rai sta attuando alcuni spostamenti, per rimettere in carreggiata tutti i programmi di intrattenimento che in questo periodo avevano subito un brusco stop a causa del Coronavirus. Moltissimi dei programmi che amiamo e che ormai da anni ci fanno compagnia in televisione, hanno dovuto subite uno stop a causa del Coronavirus, e adesso che la situazione sta migliorando possono tornare in tv. Tra questi programmi c’è sicuramente anche ‘Io e Te’, il programma condotto da Pierluigi Diaco e che nella scorsa stagione ha avuto un enorme successo. Il programma condotto da Diaco, vede la partecipazione di due accompagnatrici molto speciali Sandra Milo e Valeria Graci. Il conduttore con enorme tatto e sensibilità ha raccontato tante storie che hanno toccato l’Italia nel corso degli ultimi anni, oltre ad avere la possibilità di ospitare moltissime celebrità. Pare proprio che il programma sia prossimo a tornare sul piccolo schermo per raccontare nuove emozioni e nuove storie inedite.

Io e Te, ospite speciale per la prima puntata: l’annuncio a sorpresa

Pierluigi Diaco ha annunciato sul social il ritorno in tv del programma che l’anno scorso gli ha dato tante soddisfazione. Il conduttore sembra emozionatissimo e non ha perso neanche un istante per condividere la sua gioia con tutti. Il potere dei social network infondo è questo, raggiungere un numero enorme di persone in pochissimo tempo. C’è da dire che prima di ripartire col suo programma, avrà la possibilità di tornare in tv ospite di una grandissima amica… Eh già, forse avrete già intuito di chi stiamo parlando, la zia d’Italia, la super Mara Venier. Pierluigi Diaco ha infatti annunciato che sarà ospite dell’amica prossimamente e che con grandissimo piacere la ospiterà per la prima puntata del suo programma. In particolare, l’uomo riferisce: “Amica. Sorella. Alleata. Di abbracci con Mara Venier ne abbiamo consumati tanti, in privato e davanti alle telecamere. Mai come oggi mi manca stringerla forte. Avremo comunque due occasioni per tornare ad abbracciarci almeno con gli occhi (sperando di farlo presto per davvero): domenica 31 Maggio mi collegherò dagli studi di ‘Io e Te’ con la regina di Domenica In e il giorno dopo, lunedì 1 Giugno, avrò l’onore di accoglierla in studio per la prima puntata del nostro programma. Mia amata Mara, io e te come nelle favole. Vi aspettiamo su Rai 1 official”

Dalle parole dell’uomo si può facilmente intuire il suo stato d’animo e noi non possiamo che fargli un grandissimo in bocca al lupo per questo periodo di ripresa.