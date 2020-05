Mara Carfagna è incinta: fiocco rosa in arrivo per la deputata di Forza Italia, in attesa del suo primo figlio.

Splendida notizia per Mara Carfagna. La deputata di Forza Italia diventerà presto mamma ed è in dolce attesa di una bambina. Ad annunciarlo è l’agenzia Ansa, che ha confermato l’indiscrezione lanciata da Dagospia, nel pomeriggio di ieri. La vice presidente della Camera, 44 anni, è legata da anni all’ ex deputato di Fli e avvocato Alessandro Ruben, 53 anni, dal quale avrà il suo primo bebè.

Fiocco rosa in arrivo per la deputata Mara Carfagna e il suo compagno Alessandro Ruben. I due diventeranno presto genitori della loro prima bambina, come ha ufficializzato l’ agenzia Ansa con un comunicato. Un comunicato che ha confermato l’indiscrezione lanciata nel pomeriggio di ieri da Dagospia, che aveva pubblicato alcuni scatti della deputata intenta a fare shopping in un negozio di abiti premaman. Una notizia meravigliosa per la Carfagna, che non aveva nascosto il desiderio di avere un figlio, con l’uomo a cui è legata dal 2013. E la gioia tanto attesa è arrivata.

Nel 2011, la Carfagna aveva spostato l’imprenditore edile Marco Mezzaroma, dal quale si è successivamente separata, vivendo un periodo di grande sofferenza: il matrimonio non è durato neanche un anno. Nel 2013, l’inizio della storia con l’avvocato Alessandro Ruben, che la deputata ha definito “un uomo presente e attento, che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo”. Una storia d’amore splendida, presto coronata dalla gioia di un figlio. Al momento, la coppia non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla dolce attesa. Non ci resta che fare i nostri migliori auguri di cuore ai futuri genitori.