Royal Family, cosa succede tra le cognate Kate Middleton e Meghan Markle? Il comunicato ufficiale di Kensington Palace lascia tutti senza parole

Non era mai successo prima d’ora, eppure pare proprio che anche Harry Windsor abbia voluto seguire le orme di mamma Diana allontanandosi dal palazzo reale e dalla famiglia. La notizia del divorzio reale ha sconvolto l’intero globo, che vede nella figura della famiglia inglese una vero pilastro della società. Il matrimonio del secondogenito Harry Windsor con l’attrice Meghan Markle ha portato una boccata d’aria fresca in Inghilterra, con gli abitanti che hanno iniziato ad amare la coppia. Effettivamente, nonostante la loro storia d’amore sia nata ben nascosta dai riflettori del gossip, i due coniugi sono usciti allo scoperto mostrando tutto il loro amore. Una coppia affiatata e complice come poche, sono entrambi molto impegnati nel sociale e come si è visto qualche settimana fa hanno dato un loro contributo tangibile alla lotta al Covid 19. I due si trovano in Canada, dove si sono trasferiti dopo il divorzio dalla casa reale e da qui continuano a gestire tutte le loro associazioni benefiche. Non è da escludere che la Markle prossimamente riprenda anche il suo lavoro di attrice del piccolo e grande schermo.

Royal Family, cosa succede tra Kate e Meghan? Il comunicato ufficiale

Da quando Harry e Meghan hanno lasciato il palazzo reale si son fatte sempre più insistenti le voci secondo cui tra lei e la Middleton ci siano stati dei problemi. Secondo i rumors e le riviste inglesi, le due cognate sarebbero ai ferri corti e non da poco tempo. Erano già alcuni mesi che stando ai rumors le due non andavano più d’accordo e il loro rapporto avrebbe incrinato anche quello dei fratelli Widsor. In merito a queste questioni Kensington Palace non ha mai rilasciato interviste, fino almeno a questo momento. Dare delle spiegazioni ora però era doveroso, dati gli insistenti rumors e ha deciso di farlo ai microfoni di People. In particolare hanno riferito: “Questa storia contiene una serie di inesattezze e false dichiarazioni false che non sono state presentate a Kensington Palace prima della pubblicazione”

Pare proprio che quindi tra le due i rapporti non siano tesi, ma sia la Middleton che in questo periodo sta affrontando un periodo più stressante del solito.