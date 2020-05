Sandra Milo: malore per l’attrice dopo l’incontro con il premier Conte

Sandra Milo dopo aver trascorso la giornata fuori Palazzo Chigi, ha avuto un malore dovuto allo sciopero della fame che aveva iniziato in segno di protesta. Ecco cosa ha dichiarato la figlia.

Il 27 maggio 2020 Sandra Milo si è presentata al Palazzo Chigi: l’attrice è stata protagonista di recenti cronache per la protesta che ha deciso di mandare avanti a difesa degli artisti. La Milo si è ‘incatenata’ all’esterno del Palazzo Chigi in attesa di un ricevimento da parte di Giuseppe Conte. Sandra ha deciso di sensibilizzare il Governo vista la crisi economica dei lavoratori nel mondo della musica e dello spettacolo dovuta all’emergenza Coronavirus. Non tutto è andato però secondo i piani. Sandra Milo dopo aver incontrato il premier ha avuto un malore, forse per colpa dello sciopero della fame che aveva avviato in segno di protesta. Doveva intervenire nella trasmissione La vita in diretta, ma al posto dell’attrice si è presentata la figlia che ha dato la notizia. “Adesso sta riposando, ha avuto un malore. Ha avuto un forte stress psicologico” le parole di Debora.

E’ stata una giornata particolare quella di ieri, 27 maggio, per Sandra Milo che dopo essersi incatenata fuori palazzo Chigi in segno di protesta, è riuscita ad incontrare il premier Conte. Un forte stress psicologico, lo sciopero della fame che aveva iniziato, ed il sit in fuori il palazzo del Governo le hanno provocato un malore. E’ la figlia Debora a spiegare, in onda a La Vita in Diretta, cosa è successo. La trasmissione doveva collegarsi con Sandra Milo, ma si è presentata la figlia che ha spiegato: “Mamma adesso sta riposando. Ha avuto un malore ieri sera, è venuto il medico, poi stamattina ha mangiato qualcosina, ha avuto un forte stress psicologico, ieri è stata a Palazzo Chigi, è stata ricevuta da Conte, molte ore sotto il sole per questo sit-in, il caldo… Veniva da diversi giorni di sciopero della fame. Tutte queste cose hanno provocato un malore, adesso il medico le ha imposto riposo assoluto”.

E’ riuscita ad ottenere quanto desiderava la famosa attrice che ha da poco compiuto 87 anni. “Conte è un politico di grandissima qualità, è un politico d’altri tempi, alla Pietro Nenni, ci ascolti. Noi chiediamo di essere ascoltati con grande civiltà” aveva detto l’attrice sul premier con cui ha avuto un confronto.