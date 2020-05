Serie A, ora è ufficiale: il campionato di calcio riprende il 20 giugno, l’annuncio del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

Finalmente ci siamo! Gli amanti del calcio possono gioire: il campionato di Serie A riprenderà ufficialmente sabato 20 giugno. La decisione è arrivata dopo l’incontro tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e i vertici del calcio. Ed è stato proprio il ministro a dare l’annuncio, questo pomeriggio. In seguito, le sue parole riportate da Sky Sport.

“È giusto che riparta anche il calcio, oggi è arrivato l’ok del Comitato tecnico scentifico al protocollo che aveva proposto la Figc sulla ripartenza del campionato”, queste le parole del ministro Vincenzo Spadafora. La Serie A potrà ufficialmente ripartire sabato 20 giugno. Un data che gli appassionati di calcio attendono da molto tempo. Le squadre potranno tornare in campo, ma dovranno rinunciare al calore dei propri tifosi, essendo ancora vietato ogni tipo di assembramento. Il ministro spiega che il Cts ha confermato la quarantena fiduciaria nel caso in cui un calciatore dovesse risultare positivo. Inoltre, Spadafora ha parlato anche del malaugurato caso in cui l’emergenza sanitaria dovesse ritornare e il campionato si dovesse risospendere: “La Figc mi ha assicurato che esiste sia un piano b che un piano c, dove il piano b sono i play off e i play out, e il piano c è una cristallizzazione della classifica.”

Infine, la parentesi Coppa Italia: “Visto che il campionato riprende il 20, mi auguro che si possa dare un segnale positivo a tutto il Paese utilizzando la settimana che va dal 13 al 20 per chiudere la Coppa Italia, che avevamo lasciato in sospeso”. Ai tifosi di tutta Italia non resta che attendere qualche settimana per rivedere in campo, seppure solo in tv, i propri colori.