Uomini e Donne L’Alchimista, chi è Davide Basolo: sapete che lavoro fa?

Dietro l’identità de L’Alchimista di Uomini e Donne si cela l’affascinante Davide Basolo, ma chi è esattamente? Scopriamo cosa occorre sapere su di lui.

Finalmente l’identità de L’Alchimista è stata svelata. Nel corso della puntata di ieri, mercoledì 27 Maggio, di Uomini e Donne, il giovane e misterioso corteggiatore di Giovanna Abate ha tolto finalmente la maschera, svelando il suo volto a tutti i presenti in studio ed, ovviamente, a tutto il pubblico italiano. Per la tronista romana, lo sappiamo, non è stato affatta una sorpresa. Già in una precedente esterna, il ragazzo aveva deciso di mostrarsi completamente senza maschera per chiarire con lei un suo atteggiamento che non gli era andato affatto giù. Ecco. Appurato che, come raccontato in un nostro recente articolo, L’Alchimista è Davide Basolo, cosa sappiamo di lui? Siete proprio curiosi di sapere ogni minimo dettaglio di lui? Ecco cosa occorre sapere. A partire, quindi, dalla sua età. Fino al suo lavoro.

L’Alchimista di Uomini e Donne, chi è Davide Basolo: cosa sappiamo

Insieme a Nicola Vivarelli, Davide Basolo, alias L’alchimista, è stata la vera e propria scoperta di quest’ultima parte di Uomini e Donne. Entrato nel programma televisivo per corteggiare con le parole Giovanna Abate, il giovane ha saputo conquistare immediatamente l’attenzione di tutti. Non soltanto perché, fino ad una puntata fa, indossava una maschera e, quindi, ognuno di noi era curioso di scoprire la sua identità, ma anche per il suo modo di corteggiare galante ed interessante di corteggiare la romana. Ecco, ma cosa sappiamo di lui? Nel corso della puntata di ieri del dating show, abbiamo potuto ammirare il suo fascino e il suo incantevole sorriso, ma cosa c’è da sapere? Partiamo, innanzitutto, con l’età e il luogo di nascita. Davide ha 34 anni ed è nato a La Spezia. Dopo aver frequentato ed ultimato gli studi scientifici nel liceo della sua città, il giovane ha iniziato a studiare per diventare bartender presso una scuola che ha sede sia a Roma che a Milano. Ecco. È proprio questo il lavoro che, ormai da diversi anni, compie. Attualmente, L’Alchimista lavora come barman a Firenze. Ma non solo. Perché, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, in passato, abbia svolto altri mansioni. Nell’estate del 2019, infatti, sembrerebbe che sia stato il responsabile di un noto locale di Formentera. E, nel 2018, invece, è stato responsabile di vendita presso un Outlet di Brugnato.

Insomma, seppure giovanissimo, la carriera lavorativa di Davide Basolo è davvero ricca di lavori che, da come abbiamo chiaramente elencato, si aggirano nel mondo della ristorazione e dell’abbigliamento. Cosa sappiamo, però, della sua famiglia e vita privata? Purtroppo, nulla! Seppure lo sconsiderato successo e clamore che, in questo ultimo periodo, Davide ha riscosso, sappiamo poco e niente della sua vita privata. Anche sul suo canale social ufficiale, infatti, non siamo riusciti a carpire alcun tipo di informazione. Dal momento che è un profilo privato. Non ci resta, quindi, che continuare a conoscerlo e scoprirlo nel dating show di Canale 5.

Cosa accadrà con Giovanna?

Si sono conosciuti più di un mese fa durante la nuova formula di Uomini e Donne ideata per l’emergenza Coronavirus, Giovanna e Davide. E, da quel momento, non hanno mai smesso di raccontarsi. Lui, sin da subito, si è dichiarato realmente interessato per la giovane tronista romana. Dal canto suo, la Abate ha imparato a conoscerlo piano e piano e ad apprezzare alla grande il suo corteggiamento. Tanto da dirgli più volte che l’ha completamente confusa. Come andrà a finire tra di loro?