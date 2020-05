Uomini e Donne, Gemma Galgani: quel dettaglio non passa inosservato, ecco cosa è accaduto alla dama del Trono Over.

Manca sempre meno alla fine di questa stagione di Uomini e Donne. Dopo la brusca interruzione a causa della diffusione del Coronavirus, il programma della De Filippi è tornato in onda, nella sua versione classica, lunedì 4 maggio. E i colpi di scena, da quel giorno, non sono affatto mancati. Soprattutto se si tratta di lei, Gemma Galgani, la regina del Trono Over, impegnata in una frequentazione che sta facendo molto discutere. La dama, infatti, sta conoscendo il giovane Nicola Vivarelli, alias Sirius, di soli 26 anni. Ma nonostante lo scetticismo di molti, Tina Cipollari in primis, la ‘coppia’ sembra essere decisa ad andare avanti nella conoscenza. Ma, proprio qualche ora fa, uno strano dettaglio non è sfuggito agli occhi attenti del web. Si tratta di uno strano ‘movimento social’ di Gemma Galgani su Instagram. Curiosi di scoprire di cosa parliamo? Ve lo sveliamo subito!

Uomini e Donne, Gemma Galgani: il dettaglio ‘social’ colpisce tutti

Gemma Galgani e il suo giovane Sirius sembrano essere sempre più intenzionati a conoscersi. Ma cosa accadrà alla ‘coppia’ quando la trasmissione andrà in vacanza? Uomini e Donne dovrebbe terminare il 9 giugno: Nicola e Gemma continueranno a frequentarsi a telecamere spente? Non molti credono nel proseguimento di questa conoscenza. Prima tra tutti l’opinionista Tina, che non crede minimamente all’interesse del marinaio per la dama. Che, nel frattempo, sembra essersi completamente invaghita del giovane corteggiatore. Come finirà questa storia? Non ci resta che attendere qualche settimana per scoprirlo! Ma, nel frattempo, c’è un particolare dettaglio ad aver attirato l’attenzione dei telespettatori. E che riguarda proprio Gemma, o meglio il suo profilo Instagram. Nelle ultime foto pubblicate dalla dama su Instagram sono spariti i commenti: la Galgani ha deciso di disattivare la funzione che permette agli utenti di lasciare un commento sotto i post. Quale sarà il motivo di tale scelta? Questo non possiamo saperlo. Ma, come potete vedere da questo screen, sotto i post di Gemma compare solo l’opzione per lasciare likes e non commenti:

Una strana decisione quella di Gemma, che non è passata inosservata. Anche su Twitter, in molti hanno commentato il movimento ‘social’:

Non ci resta che attende le prossime puntate per scoprire di più. Ormai manca davvero poco alla fine della trasmissione. Cosa decideranno di fare Gemma e Nicola? Ma attenzione: a quanto pare, anche Giovanna Abate è pronta a fare la sua scelta, che avverrà nell’ultima registrazione. Chi la spunterà tra Sammy e Davide ( l’alchimista)? Stay tuned!