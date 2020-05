Verissimo, svelati gli ospiti della prossima puntata: tra i protagonisti ci sarà la coppia del momento, ecco di chi si tratta.

Verissimo è senza alcun dubbio uno dei programmi più amati del palinsesto televisivo italiano. Le interviste settimanali di Silvia Toffanin appassionano da anni il pubblico da Canale 5, che aspetta il talk del sabato pomeriggio per divertirsi ed emozionarsi ascoltando le storie dei personaggi più in vista del mondo dello spettacolo e non solo. In questo periodo di emergenza Coronavirus, lo show è stato sospeso, così come tanti altri programmi di Rai e Mediaset, ma ogni sabato è possibile vedere alcune interviste del passato, accompagnate dai messaggi video di nuovi ospiti. Nelle ultime puntate, ad esempio, sono arrivati i messaggi di Giulia De Lellis e Andrea Damante, o anche quello di Beatrice Valli e Marco Fantini dopo la nascita di Azzurra. Nella prossima puntata, invece, tra i protagonisti ci sarà una delle coppie più seguite e chiacchierate del momento: ecco di chi si tratta.

Sabato andrà in onda una nuova puntata di ‘Verissimo – Le Storie’, la nuova versione del talk condotto da Silvia Toffanin, con una serie di vecchie interviste riproposte al pubblico e nuovi video messaggi da parte dei personaggi del momento. Nella puntata di sabato prossimo ci sarà il messaggio della coppia più chiacchierata e seguita del momento. Si tratta di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e hanno visto sbocciare il loro amore davanti alle telecamere, facendo appassionare il pubblico da casa. Dopo la fine dell’esperienza nel reality di Canale 5, la coppia è rimasta lontana a causa dell’emergenza Coronavirus, ma qualche giorno fa ha potuto ricongiungersi dopo circa tre mesi.

Sabato Clizia e Paolo racconteranno al pubblico come stanno vivendo il loro rapporto ora che sono finalmente insieme, e sveleranno i dettagli sulla loro convivenza di questi giorni. Noi non vediamo l’ora, e voi?